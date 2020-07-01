Широков – об ошибке Максименко: «Пару лет назад Глушаков забил так же Акинфееву. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков высказался об исходе московского дерби, в котором команда Виктора Гончаренко победила со счетом 2:0.

«Яркого футбола не ожидалось, потому что ЦСКА и в предыдущем матче играл от обороны. «Спартак» тоже играет на контратаках. Получилось, что две команды играют в одинаковый футбол, и неоткуда было взяться атакующему футболу. Матч был равный, просто ЦСКА лучше реализовал моменты.

Ошибка Максименко? Пару лет назад Глушаков забил точно такой же гол Акинфееву, и ничего страшного в этом нет. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет. Максименко – молодой парень, и я бы не сказал, что здесь его ошибка на миллион процентов», – заявил Широков.

Широков – воспитанник ЦСКА.

В сезоне-2015/16 полузащитник дебютировал за клуб.

За «Спартак» Роман выступал с 2014 по 2015 год.