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    Широков – об ошибке Максименко: «Пару лет назад Глушаков забил так же Акинфееву. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет»

    Экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков высказался об исходе московского дерби, в котором команда Виктора Гончаренко победила со счетом 2:0.

    «Яркого футбола не ожидалось, потому что ЦСКА и в предыдущем матче играл от обороны. «Спартак» тоже играет на контратаках. Получилось, что две команды играют в одинаковый футбол, и неоткуда было взяться атакующему футболу. Матч был равный, просто ЦСКА лучше реализовал моменты.

    Ошибка Максименко? Пару лет назад Глушаков забил точно такой же гол Акинфееву, и ничего страшного в этом нет. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет. Максименко – молодой парень, и я бы не сказал, что здесь его ошибка на миллион процентов», – заявил Широков.

    • Широков – воспитанник ЦСКА.
    • В сезоне-2015/16 полузащитник дебютировал за клуб.
    • За «Спартак» Роман выступал с 2014 по 2015 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +992

      Январь 59 1 час назад

      В прошлом году точно так пропустил и Матвей Сафонов. Наверняка у многих вратарей есть такой ляп в коллекции.

      1
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      Рейтинг: +6046

      paracetamol 2 часа назад

      У Гарика школа есть. Интересно, почему его в Европу не берут с такой школой?

      0
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      Рейтинг: +1665

      Дедуктор 2 часа назад

      Максименко не увиноват. Надо хорошего тренера по волейболу в штат. Чтобы научил грамотному приему мяча двумя руками снизу.

      0
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      Рейтинг: +992

      Январь 59 > Дедуктор 1 час назад

      В первую очередь нужен тренер по настольному теннису. Для отработки мгновенной реакции. Что бы не пропустить удар. Во всяком случае так говорили Р.Дасаев, В.Третьяк и Мухамед Али. В боксе пропущенный удар бывает дороже пропущенного гола в футболе или хоккее.

      0
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      Рейтинг: +1665

      Дедуктор > Дедуктор 22 минуты назад

      При приеме мяча снизу двумя руками надо приседать. А не наклоняться вперед. Это волейбольный брат Баксименки должен ему толково объяснить.

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      Рейтинг: +2066

      житель СПб 3 часа назад

      Согласен, нечего вратаря делать крайним. Надо в ответ забивать два!

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