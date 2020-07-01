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  • Широков – об ошибке Максименко: «Пару лет назад Глушаков забил так же Акинфееву. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет»

Широков – об ошибке Максименко: «Пару лет назад Глушаков забил так же Акинфееву. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет»

1 июля 2020, 08:16
13

Экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков высказался об исходе московского дерби, в котором команда Виктора Гончаренко победила со счетом 2:0.

«Яркого футбола не ожидалось, потому что ЦСКА и в предыдущем матче играл от обороны. «Спартак» тоже играет на контратаках. Получилось, что две команды играют в одинаковый футбол, и неоткуда было взяться атакующему футболу. Матч был равный, просто ЦСКА лучше реализовал моменты.

Ошибка Максименко? Пару лет назад Глушаков забил точно такой же гол Акинфееву, и ничего страшного в этом нет. Не будем же мы говорить, что у Игоря школы нет. Максименко – молодой парень, и я бы не сказал, что здесь его ошибка на миллион процентов», – заявил Широков.

  • Широков – воспитанник ЦСКА.
  • В сезоне-2015/16 полузащитник дебютировал за клуб.
  • За «Спартак» Роман выступал с 2014 по 2015 год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Максименко Александр
Комментарии (13)
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житель СПб
1593581498
Согласен, нечего вратаря делать крайним. Надо в ответ забивать два!
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Дедуктор
1593586895
Максименко не увиноват. Надо хорошего тренера по волейболу в штат. Чтобы научил грамотному приему мяча двумя руками снизу.
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Январь 59
1593589636
В прошлом году точно так пропустил и Матвей Сафонов. Наверняка у многих вратарей есть такой ляп в коллекции.
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portero
1593597289
бывают ошибки у всех, но обидно...
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Давид59
1593597511
Показалось, что мяч был берущийся. Но при повторе было видно, что во-первых он был уходящий от вратаря, а во-вторых прямо перед ним ударился в землю. Мяч был трудный
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fhnv
1593600897
Ты ещё вспомни ,как на чемпионате узкоглазый чуть ли не с середины поля ему забил
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JTherry
1593603543
Максименко надо было отбивать мяч, а не пытаться его взять в руки... такие ошибки у вратарей встречаются в каждом чемпионате и каждый год...
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zigbert
1593605173
У всех вратарей бывают ошибки. Хотелось бы что бы такие ошибки были исключением.
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Romio-xxx
1593608431
Вполне объективная оценка матча от Романа..
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k611
1593627250
На повторе похоже что, там был небольшой рикошет от спины Жиго, поэтому мяч пошёл немного правее и Максименко мяч не удержал.
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