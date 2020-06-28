Пике – после ничьей с «Сельтой»: «Нам суждено было претендовать. Претендовать»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оставил пост в твиттере после матча 32-го тура Примеры против «Сельты» (2:2). Каталонцы дважды вели в счете.

«Нам суждено было притворяться. Притворяться», – написал Пике, возможно, имея в виду чемпионскую гонку.

«Барселона» с учетом потерянных очков уже не лидирует в Примере.

Один из голов забил Федор Смолов .

. В следующем туре «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико».

UPD: написанное Пике сочетание «fated to pretend» также может переводиться как «притворяться», что является отсылкой к синглу музыкального дуэта MGMT Time to Pretend, выпущенному в 2008 году.