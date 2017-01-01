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    «Манчестер Юнайтед» может купить Бога, если сорвется трансфер Санчо

    «Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

    По информации ESPN, в английском клубе рассматривают ивуарийца как альтернативу Джейдону Санчо, за которого дортмундская «Боруссия» требует 120 миллионов евро.

    Сам игрок «Сассуоло» заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в «МЮ».

    На Бога также претендуют «Наполи», «Ювентус», «Рома» и «Барселона». Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2523

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Грамотеи из редакции правильно будет "МЮ может купить Богу", а не "МЮ может купить Бога". Марадона - Марадону, Мората - Морату, Бога - Богу. Левандовски - Левандовски, а не Левандовского. Склоняйте фамилии правильно. Вы чЁ там себе в редакцию сайта грамотных людей не можете найти? Я поражаюсь вашей безграмотностью...

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      Рейтинг: +2541

      Freyk > АртурZaСМ 2 часа назад

      Французские фамилии на ударный -а не склоняются: Дюма, Дрогба, Диарра.

      1
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      Рейтинг: +2523

      АртурZaСМ > Freyk 2 часа назад

      Возможно, но новостников им поменять всё равно надо)))

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