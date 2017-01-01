«Манчестер Юнайтед» может купить Бога, если сорвется трансфер Санчо

Грамотеи из редакции правильно будет "МЮ может купить Богу", а не "МЮ может купить Бога". Марадона - Марадону, Мората - Морату, Бога - Богу. Левандовски - Левандовски, а не Левандовского. Склоняйте фамилии правильно. Вы чЁ там себе в редакцию сайта грамотных людей не можете найти? Я поражаюсь вашей безграмотностью...
«Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения вингера «Сассуоло» Жереми Бога.
По информации ESPN, в английском клубе рассматривают ивуарийца как альтернативу Джейдону Санчо, за которого дортмундская «Боруссия» требует 120 миллионов евро.
Сам игрок «Сассуоло» заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в «МЮ».
На Бога также претендуют «Наполи», «Ювентус», «Рома» и «Барселона». Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.