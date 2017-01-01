«Манчестер Юнайтед» может купить Бога, если сорвется трансфер Санчо

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

По информации ESPN, в английском клубе рассматривают ивуарийца как альтернативу Джейдону Санчо, за которого дортмундская «Боруссия» требует 120 миллионов евро.

Сам игрок «Сассуоло» заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в «МЮ».

На Бога также претендуют «Наполи», «Ювентус», «Рома» и «Барселона». Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.