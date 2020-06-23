Фернандес вернулся в общую группу ЦСКА. Защитник досрочно завершил игру с «Зенитом» из-за повреждения

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес избежал травмы в матче с «Зенитом» (0:4) в рамках 23-го тура РПЛ.
Игрока заменили в конце игры из-за повреждения. Сегодня пресс-служба ЦСКА сообщила, что Марио вернулся к тренировкам и готовится к матчу с «Динамо» в общей группе.
- После встречи главный тренер столичного клуба Виктор Гончаренко объявил о желании уйти в отставку.
- На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 53 набранными очками.
- ЦСКА идет на пятой строчке с 36 очками.
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Источник: Официальный твиттер ЦСКА