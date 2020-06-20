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  • РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты

РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты

20 июня 2020, 18:32
57

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2.

Голами в составе московской команды отличились Александр Соболев, Николай Рассказов и Эсекьель Понсе. За хозяев поля уже в компенсированное ко второму тайму время забили Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

Благодаря победе «Спартак» обошел «Арсенал» и «Динамо» в турнирной таблице чемпионата, поднявшись на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Арсенал – Спартак – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 44; 0:2 – Рассказов, 66; 0:3 – Понсе, 79; 1:3 – Луценко, 90+4, 2:3 – Лесовой, 90+9.

«Арсенал»: Шамов, Альварес (Володько, 85), Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 74), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 75), Чаушич, Лесовой, Луценко.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тиль, 63), Зобнин (Умяров, 83), Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Мирзов, 84).

Предупреждения: Ткачев, 68; Ковалев, 72; Банда, 90 – Жиго, 3; Соболев, 28; Айртон, 42; Бакаев, 45; Джикия, 90+5.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (57)
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Fancyfall
1592667218
с победой!
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serhio80
1592667369
С победой КБ! Судья просто ****** штопаный Антон!
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NewLife
1592667409
Левый пендаль на 99-й минуте. Судейка жжет.
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СвинкаСправедливости
1592667499
Нас в каждом матче так судят. У нас ни одного штрафного вблизи ворот уже который матч к ряду. Пенальти в штрафной оппонента принципиально не смотрят через ВАР. Но любой спорный или неоднозначный момент всегда трактуют в пользу оппонента красно-белых. С каждым матчем всё хуже и хуже. Я думал, судить хуже, чем в матче с ЦСКА, нас уже не могут, но они каждый раз издеваются всё более изощрённее.
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Мага 13
1592667533
Спартак с заслуженной победой! ну и позор алармоборатам и предвзятым судейкам)
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ivany4
1592667625
КБ, всех с победой! Когда же наконец наши судьи выучат футбольные правила? Кто следующий из РФС будет извиняться перед Спартаком за действия так называемого судьи?!?!
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Andrering87
1592667874
Спартак с победой)) молодцы!!)) Судейство оставляет желать лучшего!!!!
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VVM1964
1592667973
Всех с победой и очень нужными 3 очками !!! Жаль концовочка смазала общее впечатление , а так в целом всё нормуль - победа при равной игре в первом тайме и приемуществе во втором , хорошая реализация моментов . Про недостатки ( вполне в разумных пределах ) говорить не буду - перерыв , гостевое поле , жара . В целом твердая 4+ !!!
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NewLife
1592668901
Коцовка игры показала, насколько собранным и внимательным должен быть Спартак, так как он должен понять и убедиться по судейскому беспределу, что каждый раз играет не только против конкретного соперника, но и против всего РФС.
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oyabun
1592669890
Это ж насколько лидер первенства боится Спартака, что даже в неочных встречах покупает судей, чтобы красно-белые проиграли!? Больше то никто себе позволить не может подобные траты. Комлекс, однако. Но денег не жалко, они ж народные..
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