РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2.

Голами в составе московской команды отличились Александр Соболев, Николай Рассказов и Эсекьель Понсе. За хозяев поля уже в компенсированное ко второму тайму время забили Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

Благодаря победе «Спартак» обошел «Арсенал» и «Динамо» в турнирной таблице чемпионата, поднявшись на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Арсенал – Спартак – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 44; 0:2 – Рассказов, 66; 0:3 – Понсе, 79; 1:3 – Луценко, 90+4, 2:3 – Лесовой, 90+9.

«Арсенал»: Шамов, Альварес (Володько, 85), Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 74), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 75), Чаушич, Лесовой, Луценко.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тиль, 63), Зобнин (Умяров, 83), Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Мирзов, 84).

Предупреждения: Ткачев, 68; Ковалев, 72; Банда, 90 – Жиго, 3; Соболев, 28; Айртон, 42; Бакаев, 45; Джикия, 90+5.

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