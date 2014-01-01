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    РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты

    В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2.

    Голами в составе московской команды отличились Александр Соболев, Николай Рассказов и Эсекьель Понсе. За хозяев поля уже в компенсированное ко второму тайму время забили Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

    Благодаря победе «Спартак» обошел «Арсенал» и «Динамо» в турнирной таблице чемпионата, поднявшись на шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Арсенал – Спартак – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соболев, 44; 0:2 – Рассказов, 66; 0:3 – Понсе, 79; 1:3 – Луценко, 90+4, 2:3 – Лесовой, 90+9.

    «Арсенал»: Шамов, Альварес (Володько, 85), Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 74), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 75), Чаушич, Лесовой, Луценко.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тиль, 63), Зобнин (Умяров, 83), Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Мирзов, 84).

    Предупреждения: Ткачев, 68; Ковалев, 72; Банда, 90 – Жиго, 3; Соболев, 28; Айртон, 42; Бакаев, 45; Джикия, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии58
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      Рейтинг: +2172

      KPCCSPB 24 секунды назад

      Бестолочи из свинарника, даже победе нормально не можете порадоваться, везде Газпром у вас, конченные... Когда сриптак становился чемпионом, там через матч добавляли 5-7 минут, а тут сразу Зенит всё купил... Шизофреники, мы коней разрываем, а они бредят, что мы покупаем судью, середняка засудить, вы хоть себя слышите, народные?

      0
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      Рейтинг: +2901

      playsh 27 минут назад

      Обидно в конце игры пропустить два мяча,однако полезно.Нельзя впадать в нирвану при любом счёте в свою пользу,тем более при разгромном,да ещё на 90-й минуте.Главное,сделать правильный вывод и не повторять ошибок в будущем.

      0
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      Рейтинг: +22385

      oyabun 1 час назад

      Это ж насколько лидер первенства боится Спартака, что даже в неочных встречах покупает судей, чтобы красно-белые проиграли!? Больше то никто себе позволить не может подобные траты. Комлекс, однако. Но денег не жалко, они ж народные..

      3
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      Рейтинг: +1329

      Из Твери Леха > oyabun 1 час назад

      Чушь не неси, Зенит уже чемпион с самым сильным составом в лиге. Зачем ему боятся спартачка?

      -3
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      Рейтинг: +22385

      oyabun > Из Твери Леха 1 час назад

      Я ж и говорю - комплексы. Они иррациональны. Ну сам посуди, пенальти левый, дбавлено 9! мин. Разве туляки могли столько заплатить судье? Нет! Ответ очевиден. Судье необязательно обряжаться в бело-голубые цвета, умеющие думать головой и так всё понимают.

      3
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      Рейтинг: +664

      Хведя > oyabun 49 минут назад

      Парни, я понимаю, что у всех мясных эмоции всегда вперехлест, но-таки маленькое наблюдение: когда и команда, и болельщики объективно (без "конспирологии") оценивают и забитые, и пропущенные голы, результат (у вас же в т.ч.) бывает лучше.

      1
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      Рейтинг: +4825

      subbotaspartak 1 час назад

      С победой Всех!!!
      Успех! Успех! Успех!
      Второй гол на 99-ой минуте,
      Судья е.анутый

      1
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    • ...
      Рейтинг: +449

      NewLife 1 час назад

      Коцовка игры показала, насколько собранным и внимательным должен быть Спартак, так как он должен понять и убедиться по судейскому беспределу, что каждый раз играет не только против конкретного соперника, но и против всего РФС.

      7
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      Рейтинг: +22385

      oyabun > NewLife 1 час назад

      Ну первый то гол сами виноваты, а пенальти Да, левее некуда.

      4
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      Рейтинг: +6767

      piligrim1986 1 час назад

      как всегда, устроили себе в конце валидол

      2
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      Рейтинг: +1113

      волчарик 1 час назад

      С победой,сегодня достойно,ждем реальной конкуренции.

      3
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      Рейтинг: +800

      Alex Flash 1 час назад

      Не надо бестолковой беготни. Грамотные контратаки и приличная техника. И жиром надо обрасти.
      Судья вообще конченый П! Все все видели.
      А где же небритый джыгыт и его бухой друган?

      1
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      Рейтинг: +2723

      Томик > Alex Flash 1 час назад

      Бестолкового бегуна убрали, к счастью, во втором тайме и стали играть спокойно и в футбол. Если бы не фантазёр, то карточек было бы больше у Арсенала, а грузину судья бы сказал: "дебил, куда ты голову суёшь!"

      2
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      Рейтинг: +2546

      алдан2014 1 час назад

      Пенальти левый,левее некуда.Чудил то в одну сторону ,,редиска

      4
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      Рейтинг: +3140

      морозз 1 час назад

      Дело Вилкова живёт и процветает ( пахнет ), очень старался понравиться Миллеру и Дюкову и почти в этом преуспел! Красно белых с победой и совет такой...играть надо до свистка судьи по окончанию матча!

      2
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      Рейтинг: +2546

      алдан2014 > морозз 1 час назад

      У судей прямо соревнование,кто лучше лизнет этим товарищам с большим кошельком

      3
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