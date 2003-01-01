«Сочи»: «Мы настояли, что матч с «Ростовом» должен быть сегодня»

Ну, Дима держись. Пацаны тебя сегодня уделают, а мы по ящику поглядим сей позор. Вперед казаки!!!!!!!!!!!!!!
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» должен состояться сегодня, 19 июня. Ростовчане через несколько часов полетят на игру.
«Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру.
«Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего», – сказал Рубашко ТАСС.
- За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения.
- Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.
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