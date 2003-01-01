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    «Сочи»: «Мы настояли, что матч с «Ростовом» должен быть сегодня»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» должен состояться сегодня, 19 июня. Ростовчане через несколько часов полетят на игру.

    «Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру.

    «Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего», – сказал Рубашко ТАСС.

    • За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения.
    • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7059

      ilichkadr 11 минут назад

      Ну, Дима держись. Пацаны тебя сегодня уделают, а мы по ящику поглядим сей позор. Вперед казаки!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1035

      Январь 59 > ilichkadr 1 минуту назад

      Сам то веришь? Ну представь выходят пацаны по 17 лет , а напротив Мевля ,Новосельцев, Кокорин. Уже на выходе полные штаны от испуга. Ты наверно в 17 лет ни разу не выходил против профессионалов.

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