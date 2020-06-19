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  • «Сочи»: «Мы настояли, что матч с «Ростовом» должен быть сегодня»

«Сочи»: «Мы настояли, что матч с «Ростовом» должен быть сегодня»

19 июня 2020, 11:43
13

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» должен состояться сегодня, 19 июня. Ростовчане через несколько часов полетят на игру.

«Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру.

«Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего», – сказал Рубашко ТАСС.

  • За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения.
  • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (13)
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ilichkadr
1592556510
Ну, Дима держись. Пацаны тебя сегодня уделают, а мы по ящику поглядим сей позор. Вперед казаки!!!!!!!!!!!!!!
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"supermax"
1592558344
а я бы добавил пару слов.....не знаю кто будет играть у ростова, но надеюсь они надерут вам жопы
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Sergh4
1592561932
Капец Сочи - пид..ы позорные! Штоб они продрыстались во втором тайме!!!
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Axe111
1592562775
Гнилой клуб,фу позорище
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CSKA471
1592563162
Позор руководству Сочи
Ответить
Sky Spartak
1592563701
Даже не сомневался) Буду болеть за Ростов !!!!
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AtticusFinch1
1592564375
Какие же вы ********,Сочи!Когда на полкоманды срачка напала зимой,так вы сразу игру перенесли,что же вы не выпустили молодёжку?Ростовчане,я в вас верю!
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valkam72
1592566992
Поносники, это вам ещё обернётся боком. А синиту позор..
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Hektor 84
1592590331
Рубашка прям тонет в популярности. Он наверно нигде и ни когда столько вью не раздавал. Сочи в фнл. Это не футбольный город. Та и подленький кклуп. Не место им в РПЛ.
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plehanov6
1592612300
Чушки! Сами себя ниже плинтуса опустили!!!
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