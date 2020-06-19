«Сочи»: «Мы настояли, что матч с «Ростовом» должен быть сегодня»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» должен состояться сегодня, 19 июня. Ростовчане через несколько часов полетят на игру.

«Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру.

«Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего», – сказал Рубашко ТАСС.

За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения.

Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.

«Ростов» в таблице идет четвертым.

Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев