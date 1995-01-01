Tuttosport: Рангник согласен возглавить «Милан»

Милан в своем репертуаре покупает хрен знает кого и ставит тренеров по такой же системе, где продержится полгода и обратно свалит
Экс-главный тренер «Шальке» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может возглавить «Милан».
61-летний специалист из Германии сменит Стефано Пиоли.
Переговоры исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса с Рангником начались еще в 2019-м.
Это стало причиной ухода из руководящего состава клуба Звонимира Бобана, не согласного с такими кадровыми перестановками.
Также из-за ухода Бобана может уйти и технический директор «Милана» Паоло Мальдини.
По данным источника, Рангник будет не только тренировать команду, но и возьмет на себя всю спортивную работу в «Милане», сформировав дуэт руководителей вместе с Газидисом.
- Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
- «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.