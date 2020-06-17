Tuttosport: Рангник согласен возглавить «Милан»

Экс-главный тренер «Шальке» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может возглавить «Милан».

61-летний специалист из Германии сменит Стефано Пиоли.

Переговоры исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса с Рангником начались еще в 2019-м.

Это стало причиной ухода из руководящего состава клуба Звонимира Бобана, не согласного с такими кадровыми перестановками.

Также из-за ухода Бобана может уйти и технический директор «Милана» Паоло Мальдини.

По данным источника, Рангник будет не только тренировать команду, но и возьмет на себя всю спортивную работу в «Милане», сформировав дуэт руководителей вместе с Газидисом.