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    Tuttosport: Рангник согласен возглавить «Милан»

    Экс-главный тренер «Шальке» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может возглавить «Милан».

    61-летний специалист из Германии сменит Стефано Пиоли.

    Переговоры исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса с Рангником начались еще в 2019-м.

    Это стало причиной ухода из руководящего состава клуба Звонимира Бобана, не согласного с такими кадровыми перестановками.

    Также из-за ухода Бобана может уйти и технический директор «Милана» Паоло Мальдини.

    По данным источника, Рангник будет не только тренировать команду, но и возьмет на себя всю спортивную работу в «Милане», сформировав дуэт руководителей вместе с Газидисом.

    • Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
    • «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8385

      Skull_Boy 55 минут назад

      Милан в своем репертуаре покупает хрен знает кого и ставит тренеров по такой же системе, где продержится полгода и обратно свалит

      0
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      Рейтинг: +216

      Fetax > Skull_Boy 16 минут назад

      Рагник - хрен знает ктo?) Ктo для тебя не хрен знает ктo тoгда? Гвардиoла, Мoур и еще нескoлькo челoвек кoтoрых пo пальцам пересчитать?) Не неси чушь, этo менеджер с блестящей карьерoй и репутацией челoвека, кoтoрый не oдну кoманду выстрoил практически с нуля.
      Хoтя этo все не гарантия тoгo, чтo в Милане егo ждет успех.

      1
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      Рейтинг: +8385

      Skull_Boy > Fetax 12 минут назад

      Прочитай его биографию, который не доиграл с командой ни одного сезона, постоянно искал причину чтоб свалить

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