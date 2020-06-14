Посторонний выбежал на поле в матче на Мальорке, чтобы сделать фото с игроками «Барселоны»

Стали известны подробности выхода на поле постороннего лица во время матча 28-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Барселоной» (0:4). Мужчина хотел сделать фото с футболистами гостей, пишет Noticiero CIN.

Встреча проходила без зрителей, выбежавшего на поле человека увела служба безопасности. Он был в майке сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси.