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    Посторонний выбежал на поле в матче на Мальорке, чтобы сделать фото с игроками «Барселоны»

    Стали известны подробности выхода на поле постороннего лица во время матча 28-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Барселоной» (0:4). Мужчина хотел сделать фото с футболистами гостей, пишет Noticiero CIN.

    Встреча проходила без зрителей, выбежавшего на поле человека увела служба безопасности. Он был в майке сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси.

    • Аргентинец в матче забил гол, сделал две результативные передачи.
    • «Барселона» с пятиочковым отрывом лидирует в Примере.
    • «Мальорка» идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер Noticiero CIN

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6084

      Сильвербой 54 минуты назад

      Посторонний на "закрытом" матче!? Служба безопасности х..й дрочила в это время???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10487

      KLIM777 1 час назад

      Это был Шалимов

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