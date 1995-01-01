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    Express: «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну

    Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Express.

    По информации источника, видеть в своей команде 24-летнего норвежца хочет главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, который знаком с ним по совместной работе в «Мольде».

    Помимо Норманна в шорт-лист «МЮ» входят еще три центральных полузащитника – Донни ван де Бек («Аякс»), Джек Грилиш («Астон Вилла») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

    • Рыночная стоимость игрока «Ростова» – 4,8 миллиона евро.
    • В текущем сезоне в его активе один гол и три ассиста в 19 матчах.
    • Контракт между Норманном и донским клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Express

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    Сегодня, 16:23
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