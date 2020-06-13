Express: «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Express.
По информации источника, видеть в своей команде 24-летнего норвежца хочет главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, который знаком с ним по совместной работе в «Мольде».
Помимо Норманна в шорт-лист «МЮ» входят еще три центральных полузащитника – Донни ван де Бек («Аякс»), Джек Грилиш («Астон Вилла») и Сауль Ньигес («Атлетико»).
- Рыночная стоимость игрока «Ростова» – 4,8 миллиона евро.
- В текущем сезоне в его активе один гол и три ассиста в 19 матчах.
- Контракт между Норманном и донским клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Express