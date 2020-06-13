Express: «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Express.

По информации источника, видеть в своей команде 24-летнего норвежца хочет главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, который знаком с ним по совместной работе в «Мольде».

Помимо Норманна в шорт-лист «МЮ» входят еще три центральных полузащитника – Донни ван де Бек («Аякс»), Джек Грилиш («Астон Вилла») и Сауль Ньигес («Атлетико»).