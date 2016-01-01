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    Журналист Алланазаров: «Пикачу в «Спартаке» – это фейк»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров опроверг слухи об интересе «Спартака» к правому защитнику «Васко да Гамы» Яго Пикачу.

    «Сегодня появилась информация, что «Спартак» интересуется правым защитником из Бразилии Пикачу – это фейк.

    Лично я бы хотел его только из-за фамилии. Красно-белые не будут активны на рынке этим летом, если и будут покупки, то только по результатам потенциальных продаж», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

    • Пикачу – 28 лет. Его рыночная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.
    • Также сообщалось, что «Спартаку» интересен Гуга Гомес из «Атлетико Минейро».

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2761

      alarm 14 минут назад

      они там в тарасофке совсем рехнулись?)

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