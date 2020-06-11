Журналист Алланазаров: «Пикачу в «Спартаке» – это фейк»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опроверг слухи об интересе «Спартака» к правому защитнику «Васко да Гамы» Яго Пикачу.

«Сегодня появилась информация, что «Спартак» интересуется правым защитником из Бразилии Пикачу – это фейк.

Лично я бы хотел его только из-за фамилии. Красно-белые не будут активны на рынке этим летом, если и будут покупки, то только по результатам потенциальных продаж», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.