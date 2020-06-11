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Журналист Алланазаров: «Пикачу в «Спартаке» – это фейк»

11 июня 2020, 12:27
6

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опроверг слухи об интересе «Спартака» к правому защитнику «Васко да Гамы» Яго Пикачу.

«Сегодня появилась информация, что «Спартак» интересуется правым защитником из Бразилии Пикачу – это фейк.

Лично я бы хотел его только из-за фамилии. Красно-белые не будут активны на рынке этим летом, если и будут покупки, то только по результатам потенциальных продаж», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

  • Пикачу – 28 лет. Его рыночная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.
  • Также сообщалось, что «Спартаку» интересен Гуга Гомес из «Атлетико Минейро».

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Васко да Гама
Комментарии (6)
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derrik2000
1591874345
А почему фейк? Игроки классные, цена на них - более, чем приемлемая. Как говорится, пуркуа па?
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vka1970
1591878115
Алланазаров сам сплошной фейк.Причём давно уже.
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Axe111
1591878566
Пфф
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alll-1
1591886076
еще одна ванга нарисовалась
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piligrim1986
1591893897
Пикачу в «Спартаке» – это фейк, приедет бульбазавр
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