Журналист Алланазаров: «Пикачу в «Спартаке» – это фейк»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опроверг слухи об интересе «Спартака» к правому защитнику «Васко да Гамы» Яго Пикачу.
«Сегодня появилась информация, что «Спартак» интересуется правым защитником из Бразилии Пикачу – это фейк.
Лично я бы хотел его только из-за фамилии. Красно-белые не будут активны на рынке этим летом, если и будут покупки, то только по результатам потенциальных продаж», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.
- Пикачу – 28 лет. Его рыночная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.
- Также сообщалось, что «Спартаку» интересен Гуга Гомес из «Атлетико Минейро».
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова