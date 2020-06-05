«Милан» не намерен продавать Беннасера этим летом

Полузащитник Исмаэль Беннасер останется в «Милане», сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб отказался продавать алжирца, рассчитывая, что вокруг него будет строиться команда.

22-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро.