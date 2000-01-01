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    «Милан» не намерен продавать Беннасера этим летом

    Полузащитник Исмаэль Беннасер останется в «Милане», сообщает Football Italia.

    По информации источника, клуб отказался продавать алжирца, рассчитывая, что вокруг него будет строиться команда.

    22-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
    • Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2024 года.

    Источник: Football Italia

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