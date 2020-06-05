«Милан» не намерен продавать Беннасера этим летом

Полузащитник Исмаэль Беннасер останется в «Милане», сообщает Football Italia.
По информации источника, клуб отказался продавать алжирца, рассчитывая, что вокруг него будет строиться команда.
22-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
- Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2024 года.
Источник: Football Italia