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    Тренер «Чайки» Адиев может возглавить тульский «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Рейтинг букмекеров».

    Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко в следующем сезоне. «Арсенал» продлит соглашение с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +531

      моэм 1 час назад

      Когда Палыча туда прочили , я не верил...а вот в то что Аджоев хочет пристроить а Арсенал земляка из соседнего аула - это уже объективная реальность...а в таком деле тот факт , что с Черевченко Арсенал стал крепким орешком РПЛ , значения не имеет...земляк дороже.

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      Рейтинг: -78

      Фанат Рубина > моэм 1 час назад

      Адиев кстати хороший тренер, и он из мертвого анжи многое выжимал, с тулой этот союз был бы интересен, но есть не задача черевченко жаль он хорошо все таки справляется

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