Тренер «Чайки» Адиев может возглавить тульский «Арсенал»

Когда Палыча туда прочили , я не верил...а вот в то что Аджоев хочет пристроить а Арсенал земляка из соседнего аула - это уже объективная реальность...а в таком деле тот факт , что с Черевченко Арсенал стал крепким орешком РПЛ , значения не имеет...земляк дороже.
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Рейтинг букмекеров».
Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко в следующем сезоне. «Арсенал» продлит соглашение с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона.
- Адиев тренирует «Чайку» из Песчанокопского.
- По информации «Спорт-Экспресса», тульский «Арсенал» может возглавить бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.