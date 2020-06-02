Тренер «Чайки» Адиев может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Рейтинг букмекеров».
Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко в следующем сезоне. «Арсенал» продлит соглашение с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона.
- Адиев тренирует «Чайку» из Песчанокопского.
- По информации «Спорт-Экспресса», тульский «Арсенал» может возглавить бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Источник: «Рейтинг букмекеров»