Тренер «Чайки» Адиев может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Рейтинг букмекеров».

Руководство тульского клуба еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко в следующем сезоне. «Арсенал» продлит соглашение с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона.