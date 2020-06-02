Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».

Тульскую команду Игорь Черевченко, чей контракт с клубом был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона.

Семин после ухода из «Локомотива» заявлял, что мог бы возглавить любую команду РПЛ.

Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Семиным. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

Семин готов снова возглавить «Локомотив»