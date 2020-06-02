Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».
Тульскую команду Игорь Черевченко, чей контракт с клубом был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона.
- Семин после ухода из «Локомотива» заявлял, что мог бы возглавить любую команду РПЛ.
- Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Семиным. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.
Семин готов снова возглавить «Локомотив»
Источник: «Спорт-Экспресс»