Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Семин может возглавить тульский «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Тульскую команду Игорь Черевченко, чей контракт с клубом был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона.

    • Семин после ухода из «Локомотива» заявлял, что мог бы возглавить любую команду РПЛ.
    • Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Семиным. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

    Семин готов снова возглавить «Локомотив»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:02
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16915

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Если Палыч возглавит Арсенал, за него будут болеть как за лондонский.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2730

      solodealer > DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      ВПОЛНЕ!)))))
      А, соответственно, за оставшийся без Палыча Локо....будут у нас болеть, примерно,так же, как, скажем, за болгарский Локомотив (Пловдив)!))+

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -83

      Фанат Рубина 11 минут назад

      Черевченко вышел из чата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      ivanovale 48 минут назад

      Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка -- http://gg.gg/shalava

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      Бомбардиръ 1 час назад

      Палыч тогда будет пить водку из тульского самовара, закусывая тульскими же пряниками)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      Граф2019 > Бомбардиръ 1 час назад

      и перенести Саранский стадик в Тулу! какой баран там его построил...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1471

      Бомбардиръ > Граф2019 1 час назад

      Действительно, что напрасно построили стадион в Саранске.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23290

      VVM1964 > Бомбардиръ 58 минут назад

      " Послушайте!
      Ведь, если звезды зажигают -
      значит - это кому-нибудь нужно?
      Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
      Значит - кто-то называет эти плевочки
      жемчужиной?
      И, надрываясь
      в метелях полуденной пыли,
      врывается к богу,
      боится, что опоздал,
      плачет,
      целует ему жилистую руку,
      просит -
      чтоб обязательно была звезда! -
      клянется -
      не перенесет эту беззвездную муку! "

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2730

      solodealer > Граф2019 2 минуты назад

      ...строят у нас многие, а БАРАН у нас один!))))+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76808
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru