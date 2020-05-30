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    Терри – лучший центральный защитник в истории АПЛ по версии Squawka

    Статистический футбольный портал Squawka представил собственный рейтинг лучших центральных защитников в истории английской Премьер-лиги.

    Первое место занял Джон Терри, выступавший в течение карьеры за «Челси», «Ноттингем Форрест» и «Астон Виллу». В топ-3 также вошли Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл.

    1. Джон Терри;

    2. Рио Фердинанд;

    3. Сол Кэмпбелл;

    4. Тони Адамс;

    5. Неманья Видич;

    6. Гари Паллистер;

    7. Рикарду Карвалью;

    8. Стив Брюс;

    9. Венсан Компани;

    10. Вирджил ван Дейк;

    11. Яп Стам;

    12. Джейми Каррагер;

    13. Сами Хююпя;

    14. Коло Туре;

    15. Ледли Кинг.

    Источник: Squawka

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    30.05.2020 14:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +832

      Benifacto 7 часов назад

      Кэмбэлл,Видичь и Фердинанд...Терри 5й...Ван Дайк еще толком ниче не доказал пару сезонов норм затащил....это ничего не значит, одна травма там посмотрим....

      0
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      Рейтинг: +4525

      JTherry 7 часов назад

      Джон Терри - лучший защитник в истории английской Премьер-лиги!!!))

      0
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      Рейтинг: +674

      Oldtrafford83 9 часов назад

      Очень спорный выбор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Всё субьективно.
      По-мне Кэмпбелл и ван Дейк сильнее.

      0
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      Рейтинг: +805

      Play 11 часов назад

      Ща налетят фанаты Ван Дайка)

      1
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      Рейтинг: +1059

      Romio-xxx 11 часов назад

      Всё верно!!!

      1
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      Рейтинг: +139

      Puddle > Romio-xxx 8 часов назад

      Верно было бы, если его хряки подписали! Тарасоффка ждала его

      1
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      Рейтинг: +403

      GreyDM 11 часов назад

      на 100%+

      2
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      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Список впечатляет. Приятно, что Спартак представлен полутора игроками. Жаль, что Джон не сыграл за нас ни одной игры, а всего лишь обозначился. А вот Неманья оставил яркий след.

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