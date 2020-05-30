Терри – лучший центральный защитник в истории АПЛ по версии Squawka

Статистический футбольный портал Squawka представил собственный рейтинг лучших центральных защитников в истории английской Премьер-лиги.
Первое место занял Джон Терри, выступавший в течение карьеры за «Челси», «Ноттингем Форрест» и «Астон Виллу». В топ-3 также вошли Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл.
1. Джон Терри;
2. Рио Фердинанд;
3. Сол Кэмпбелл;
4. Тони Адамс;
5. Неманья Видич;
6. Гари Паллистер;
7. Рикарду Карвалью;
8. Стив Брюс;
9. Венсан Компани;
10. Вирджил ван Дейк;
11. Яп Стам;
12. Джейми Каррагер;
13. Сами Хююпя;
14. Коло Туре;
15. Ледли Кинг.
Источник: Squawka