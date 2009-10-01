Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Моуринью: «Странно, что Это’О так и не получил «Золотой мяч»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил недоумение, почему бывший форвард «Интера» и «Анжи» Самуэль Это’О не получил «Золотой мяч». Вместе они взяли Лигу чемпионов в 2010 году.

    «Странно, что Самуэль так и не получил «Золотой мяч». Уэсли Снейдер в сезоне-2009/10 тоже был невероятен. За год он взял требл и сыграл в финале чемпионата мира. По итогам 2010 года Это’О и Снейдер не попали даже в тройку претендентов на «Золотой мяч», – сказал португалец.

    • Помимо Лиги чемпионов, Моуринью с «Интером» дважды взял Серию А.
    • Также португалец брал Лигу чемпионов с «Порту».
    • «Тоттенхэм» в АПЛ сейчас идет восьмым.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +344

      Proker 45 минут назад

      Бедного Это не только не получил ЗМ его даже не хвалят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3940

      vladik12 51 минуту назад

      Если он играл в Дагестане, это не значит, что ему сразу надо ЗМ выдавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      Борат 1 час назад

      Помню я 2010 год, Зенит тогда поросей на 20 очков обошёл в таблице и всей планете было стыдно за спартак !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      JI e x a 1 час назад

      В том году вообще был вручен самый несправедливый ЗМ за всю историю его вручения. Спорить можно всегда, но тот случай был просто вопиющей несправедливостью по отношению к Снайдеру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9997

      Cules2013 > JI e x a 1 час назад

      открую вам секрет, каждый второй топ-игрок считает, что он достоин большего, что ему что-то недодали. Если так подумать, и раздать всем страждущим и несправедливо обделённым по ЗМ, то Месси и Роналду в итоге будут иметь их сколько? Ноль? Или 1 на двоих?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9997

      Cules2013 2 часа назад

      Голосование - штука странная, там особые правила. Некоторые считают, что их специально подстраивают под Месси и Роналду, но это не так, их подстраивают под нужды организаторов голосования, и часто они совпадают с нуждами вышеуказанных фамилий, но бывает, что нет, и тогда ЗМ может взять, например, Модрич на излёте своей карьеры.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76668
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru