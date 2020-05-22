Моуринью: «Странно, что Это’О так и не получил «Золотой мяч»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил недоумение, почему бывший форвард «Интера» и «Анжи» Самуэль Это’О не получил «Золотой мяч». Вместе они взяли Лигу чемпионов в 2010 году.

«Странно, что Самуэль так и не получил «Золотой мяч». Уэсли Снейдер в сезоне-2009/10 тоже был невероятен. За год он взял требл и сыграл в финале чемпионата мира. По итогам 2010 года Это’О и Снейдер не попали даже в тройку претендентов на «Золотой мяч», – сказал португалец.