Sport.es: «Барселона» продаст Тодибо «Эвертону» за 25 миллионов с бонусами

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды в «Шальке», может перейти в «Эвертон».

Испанский клуб может продать 20-летнего француза за 25 миллионов евро и получить два дополнительных миллиона в виде бонусов.

Другой претендент на игрока – «Шальке», не может позволить себе сумму.

Тодибо также интересуются «Рома» и «Интер».

Тодибо по ходу игры с «Боруссией» обматерил Холанда. Тот улыбнулся и через несколько минут забил победный гол