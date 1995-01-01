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    Sport.es: «Барселона» продаст Тодибо «Эвертону» за 25 миллионов с бонусами

    Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды в «Шальке», может перейти в «Эвертон».

    Испанский клуб может продать 20-летнего француза за 25 миллионов евро и получить два дополнительных миллиона в виде бонусов.

    Другой претендент на игрока – «Шальке», не может позволить себе сумму.

    Тодибо также интересуются «Рома» и «Интер».

    Тодибо по ходу игры с «Боруссией» обматерил Холанда. Тот улыбнулся и через несколько минут забил победный гол

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8251

      Skull_Boy 13 минут назад

      Эвертон все время будут подбирать мусор или уже научаться покупать

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