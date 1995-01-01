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    Вернблум уйдет из ПАОКа из-за финансовых проблем клуба

    Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, выступающий за ПАОК, может расторгнуть контракт с греческим клубом.

    Клуб из Салоников намерен расстаться с 33-летним шведом из-за финансовых проблем.

    ПАОК планирует выкупить контракт Вернблума, согласно которому полузащитник зарабатывает 1,42 миллиона евро в год.

    • Контракт шведа с греческим клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • Понтус выступал за ЦСКА с 2012 по 2018-й год.

    Источник: Expressen

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +363

      GreyDM 1 час назад

      пусть в ЦСКА обратно едет, там как раз опорника не хватает, а он ещё сезон-другой побегает,да и по зп они потянут наверное...

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      Рейтинг: +273

      ZEVS71 > GreyDM 9 минут назад

      Полтора ляма 33х летнему опорнику Гинер даже во сне платить не будет

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