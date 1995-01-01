Вернблум уйдет из ПАОКа из-за финансовых проблем клуба

пусть в ЦСКА обратно едет, там как раз опорника не хватает, а он ещё сезон-другой побегает,да и по зп они потянут наверное...
Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, выступающий за ПАОК, может расторгнуть контракт с греческим клубом.
Клуб из Салоников намерен расстаться с 33-летним шведом из-за финансовых проблем.
ПАОК планирует выкупить контракт Вернблума, согласно которому полузащитник зарабатывает 1,42 миллиона евро в год.
- Контракт шведа с греческим клубом рассчитан до июня 2021 года.
- Понтус выступал за ЦСКА с 2012 по 2018-й год.