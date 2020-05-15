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  • Мещеряков – о будущем Смолова и Миранчуков: «Локомотив» настроен, чтобы россияне уезжали в Европу»

Мещеряков – о будущем Смолова и Миранчуков: «Локомотив» настроен, чтобы россияне уезжали в Европу»

15 мая 2020, 00:19
4

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заверил, что клуб готов отпускать российских футболистов в европейские клубы в случае поступления по ним адекватных предложений.

– Федор Смолов заявил о том, что хочет продолжить играть в «Сельте». Вы ждете Федора обратно в «Локомотив»?

– Мы всегда говорили о том, что мы настроены, чтобы наши российские игроки уезжали в Европу. Мы никоим образом не будем их искусственно тормозить в желании развиться при адекватных предложениях. Это касается не только Феди, мы неоднократно говорили об этом, это касается Алексея, Антона и других наших игроков. Мы будем только счастливы, если наши отечественные игроки заиграют в ведущих чемпионатах.

– Насколько реален уход братьев Миранчуков в грядущее трансферное окно? Буквально на этой неделе СМИ уже продали Алексея в «Барселону» за 15 миллионов евро.

– Почему в «Барселону»? Там «Ювентус» в очереди вместе с «Баварией» и «Манчестер Сити». Сейчас выбираем, ждем новых сообщений СМИ. Ну а если серьезно, принципиально никогда не говорю о каких-либо сделках до их совершения, потому что считаю это вредным.

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Мещеряков – об уходе Семина: «Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату»

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (4)
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tushkanlz
1589513766
Дятел,ты зачем Палыча убрал,"казлина тупая"?!!
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vladimir-7
1589516240
Теперь понятно, что руководство Локомотива будет распродавать своих игроков и это их основная задача, а Юрий Павлович им мешал, вот и приняли решение об увольнении Семина и назначении другого тренера. Кстати, стоит Локо проиграть один матч и он может оказаться на 4 месте, вместо 2.
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xkixerx
1589523352
Ну да, зачем же нам свой чемпионат развивать, чтобы в дальнейшем зарабатывать на этом??? Только вот сейчас есть кого отдавать, но вот когда месте на 9-10 будете по итогам следующих сезонов, посмотрим, кто будет интересоваться вашими игроками.....посмотрим.
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zigbert
1589575275
С уходом Семина теперь скорей всего начнется и распродажа ведущих игроков Локомотива.
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