«СЭ»: Миранчуком интересуется не «Барселона», а «Севилья»

«Барселона» не планирует покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к россиянину в Примере проявляет не каталонский клуб, а «Севилья». Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука одобрил президент каталонцев Жосеп Бартомеу. Сумма перехода должна была составить не более 20 миллионов евро.