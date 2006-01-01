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    «СЭ»: Миранчуком интересуется не «Барселона», а «Севилья»

    «Барселона» не планирует покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к россиянину в Примере проявляет не каталонский клуб, а «Севилья». Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука одобрил президент каталонцев Жосеп Бартомеу. Сумма перехода должна была составить не более 20 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5966

      Сильвербой 1 час назад

      В итоге будет в Зените!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9189

      parevg 1 час назад

      Это агент слухи распускает, чтобы цену набить.
      Ювентус, Милан,Барселона, Севилья, кто еще???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Соарес 2 часа назад

      Кто следующий в очередь за Мирончуком?

      2
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