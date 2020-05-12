«СЭ»: Миранчуком интересуется не «Барселона», а «Севилья»

«Барселона» не планирует покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к россиянину в Примере проявляет не каталонский клуб, а «Севилья». Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука одобрил президент каталонцев Жосеп Бартомеу. Сумма перехода должна была составить не более 20 миллионов евро.
- Бывший спортивный директор «Динамо» Романа Орещук заявлял, что технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль приезжал просматривать Миранчука.
- «Локомотив» планирует продлить контракт с Миранчуками.
- Хавбек стоит на рынке 14,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»