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    Скира: «Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу зарплату 10 миллионов в год. «Интер» требует отступные в 111 миллионов»

    «Барселона» ведет работу по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. На игрока уже вышли с личным контрактом.

    «Случилось то, что я предполагала пять недель назад. «Барселона» предложила Мартинесу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    «Интер» требует отступные в размере 111 миллионов. «Барселона» предложила 70 миллионов плюс Нельсон Семеду и Артуро Видаль, но получила отказ», – написал инсайдер Никола Скира.

    • Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
    • Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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