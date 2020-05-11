Скира: «Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу зарплату 10 миллионов в год. «Интер» требует отступные в 111 миллионов»

«Барселона» ведет работу по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. На игрока уже вышли с личным контрактом.
«Случилось то, что я предполагала пять недель назад. «Барселона» предложила Мартинесу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
«Интер» требует отступные в размере 111 миллионов. «Барселона» предложила 70 миллионов плюс Нельсон Семеду и Артуро Видаль, но получила отказ», – написал инсайдер Никола Скира.
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.