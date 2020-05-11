Скира: «Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу зарплату 10 миллионов в год. «Интер» требует отступные в 111 миллионов»

«Барселона» ведет работу по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. На игрока уже вышли с личным контрактом.

«Случилось то, что я предполагала пять недель назад. «Барселона» предложила Мартинесу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

«Интер» требует отступные в размере 111 миллионов. «Барселона» предложила 70 миллионов плюс Нельсон Семеду и Артуро Видаль, но получила отказ», – написал инсайдер Никола Скира.