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    Директор «Чертаново» Ларин – о завершении сезона ФНЛ: «Не понимаю, как клубы из зоны вылета могли голосовать за свой же вылет»

    Николай Ларин, директор академии «Чертаново», выразил позицию клуба по вопросу завершения сезона ФНЛ. Большинство членов организации проголосовали за то, чтобы его не доигрывать.

    «Что касается конференции по вопросу завершения сезона ФНЛ, то да: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» не хотели, чтобы чемпионат заканчивался досрочно.

    Я, как и названные клубы, настаивал на том, что доигрывать матчи можно и позднее 2 августа, учитывая, что нет привязки к УЕФА и определению мест в еврокубках. Этот вариант не прошел, за него никто не стал голосовать. Видимо, не формат.

    Не понимаю, как клубы из зоны вылета могли голосовать за то, чтобы вылететь. Видимо, надеются остаться из-за снятия «Армавира». Я бы со спортивной точки зрения не стал бы голосовать за окончание турнира, когда есть шансы остаться или выйти в РПЛ.

    Наша позиция: если будет играть РПЛ, то должны играть и все остальные лиги. Мы предлагаем любые формы, лишь бы чемпионат ФНЛ был доигран», – сказал Ларин.

    • По мнению президента ФНЛ, полноценное завершение турнира невозможно.
    • «Чертаново» только ввиду дополнительных показателей не идет в зоне выхода в РПЛ.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    05.05.2020 22:56
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