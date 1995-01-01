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    Синама-Понголь: «Головин – очень умный футболист. Его точно можно назвать одним из лидеров «Монако»

    Бывший нападающий «Ливерпуля», «Атлетико» и «Ростова» Флоран Синама-Понголь оценил выступления полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

    «Русским футболистам очень сложно выступать в зарубежных чемпионатах: другой язык, нужно адаптироваться к жизни в чужой стране. Освоиться в новом для себя чемпионате непросто, но Головину это удалось.

    Он очень умный футболист. И его точно можно назвать одним из лидеров «Монако», несмотря на то что у них в принципе достаточно сильный состав. У Александра есть отличная возможность наслаждаться футболом и перенимать опыт у таких больших мастеров, как Сеск Фабрегас», – сказал француз.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Источник: «Известия»

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