«Наполи» может заменить Кулибали на Умтити

«Наполи» ищет нового центрального защитника, который станет заменой для Калиду Кулибали.
По информации Sport.es, один из кандидатов на усиление обороны неаполитанцев – Самуэль Умтити из «Барселоны».
Ранее каталонский клуб хотел выручить от продажи француза 50 миллионов евро, но сейчас готов пойти на уступки.
- 26-летний Умтити выступает за «Барсу» с 2016 года.
- В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Sport.es