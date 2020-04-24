«Наполи» может заменить Кулибали на Умтити

«Наполи» ищет нового центрального защитника, который станет заменой для Калиду Кулибали.

По информации Sport.es, один из кандидатов на усиление обороны неаполитанцев – Самуэль Умтити из «Барселоны».

Ранее каталонский клуб хотел выручить от продажи француза 50 миллионов евро, но сейчас готов пойти на уступки.