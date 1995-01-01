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    The Guardian: ряд клубов АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

    Текущий розыгрыш АПЛ необходимо досрочно завершить – такого мнения придерживаются ряд клубов лиги.

    По информации The Guardian, некоторые представители английского чемпионата сомневаются в целесообразности проведения матчей, пока пандемия коронавируса не будет побеждена полностью.

    В частности, клубы обеспокоены тем, как изолировать футболистов и убедиться, что никто из них не является носителем инфеккции.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4912

      серега кашин 2 часа назад

      признавайте ливерпуль зачлуженным чемпионом и заканчивайте

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