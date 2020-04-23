The Guardian: ряд клубов АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

Текущий розыгрыш АПЛ необходимо досрочно завершить – такого мнения придерживаются ряд клубов лиги.
По информации The Guardian, некоторые представители английского чемпионата сомневаются в целесообразности проведения матчей, пока пандемия коронавируса не будет побеждена полностью.
В частности, клубы обеспокоены тем, как изолировать футболистов и убедиться, что никто из них не является носителем инфеккции.
- В АПЛ осталось провести девять туров.
- «Ливерпуль» лидирует в национальном первенстве с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити».
Источник: The Guardian