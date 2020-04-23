The Guardian: ряд клубов АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

Текущий розыгрыш АПЛ необходимо досрочно завершить – такого мнения придерживаются ряд клубов лиги.

По информации The Guardian, некоторые представители английского чемпионата сомневаются в целесообразности проведения матчей, пока пандемия коронавируса не будет побеждена полностью.

В частности, клубы обеспокоены тем, как изолировать футболистов и убедиться, что никто из них не является носителем инфеккции.