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    Football Italia: семь клубов Серии А выступают против возобновления сезона

    Треть клубов Серии А настаивают на досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

    По информации Football Italia, речь идет о «Торино», «Сампдории», «Болонье», «Парме», СПАЛе, «Брешии» и «Удинезе».

    Вышеупомянутые клубы считают возобновление матчей опасным из-за риска заразиться COVID-19.

    Все команды, выступающие против возобновления сезона, находятся в турнирной таблице Серии А ниже восьмого места.

    Источник: Football Italia

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    20.04.2020 23:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10217

      KLIM777 1 час назад

      Даже не вызывает удивления! Все команды просто донное дно и поскорее хотят забыть этот сезон.

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