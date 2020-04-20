Football Italia: семь клубов Серии А выступают против возобновления сезона

Треть клубов Серии А настаивают на досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

По информации Football Italia, речь идет о «Торино», «Сампдории», «Болонье», «Парме», СПАЛе, «Брешии» и «Удинезе».

Вышеупомянутые клубы считают возобновление матчей опасным из-за риска заразиться COVID-19.

Все команды, выступающие против возобновления сезона, находятся в турнирной таблице Серии А ниже восьмого места.