«Барселона» может купить 20-летнего форварда «Сосьедада» Исака

«Барселона» рассматривают возможность покупки нападающего «Реал Сосьедада» Александра Исака.

Каталонцы могут подписать игрока, если не получится приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

В контракте Исака с «Сосьедадом» прописан выкуп за 70 миллионов евро. У дортмундской «Боруссии» есть приоритетное право возвращения игрока за 30 миллионов евро до 2022 года.

Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в обмене Лаутаро Мартинеса на Семеду, Фирпо и Ракитича