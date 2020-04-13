Кержаков: «Мне бы хотелось возглавить «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него есть желание однажды стать главным тренером петербургской команды.

«Для того, чтобы тренировать команду Российской Премьер-Лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать. Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали», – сказал Кержаков.

Экс-форвард выступал за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год, а также с 2010-го по 2017-й.

С марта 2018 года он занимает пост старшего тренера юношеской сборной России (U-17).

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