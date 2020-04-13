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Кержаков: «Мне бы хотелось возглавить «Зенит»

13 апреля 2020, 21:21
7

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него есть желание однажды стать главным тренером петербургской команды.

«Для того, чтобы тренировать команду Российской Премьер-Лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать. Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали», – сказал Кержаков.

  • Экс-форвард выступал за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год, а также с 2010-го по 2017-й.
  • С марта 2018 года он занимает пост старшего тренера юношеской сборной России (U-17).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (7)
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portero
1586803944
нет Саша, из тебя тренер вряд ли получится... потренируйся на "кошках" для начала...
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житель СПб
1586810520
Неадекватная оценка самого себя. Похоже, что тренерского таланта он не демонстрирует.
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APchelov
1586816250
Для начала пусть потренирует краснобелых. А мы за него порадуемся
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vladimir-7
1586845185
Саша, взгляни на календарь, сегодня не 1 апреля. Тебе надо с С.Семаком посоветоваться.
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Proker
1586850187
Чувство БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
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zigbert
1586871619
Смелое заявление. Только сейчас это вряд ли возможно.
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