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    Кержаков: «Мне бы хотелось возглавить «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него есть желание однажды стать главным тренером петербургской команды.

    «Для того, чтобы тренировать команду Российской Премьер-Лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать. Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали», – сказал Кержаков.

    • Экс-форвард выступал за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год, а также с 2010-го по 2017-й.
    • С марта 2018 года он занимает пост старшего тренера юношеской сборной России (U-17).

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.04.2020 21:21
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3377

      APchelov 1 час назад

      Для начала пусть потренирует краснобелых. А мы за него порадуемся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      житель СПб 2 часа назад

      Неадекватная оценка самого себя. Похоже, что тренерского таланта он не демонстрирует.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2216

      solodealer 3 часа назад

      ...скержаковил))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39146

      portero 4 часа назад

      нет Саша, из тебя тренер вряд ли получится...
      потренируйся на "кошках" для начала...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10174

      KLIM777 4 часа назад

      не стоит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22713

      VVM1964 > KLIM777 4 часа назад

      Ну отчего же - было бы любопытно )))

      1
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