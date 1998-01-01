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    ESPN: футболисты «Арсенала» отказались от предложения клуба по сокращению зарплат

    Руководство «Арсенала» не сумело договориться с игроками об урезании окладов.

    По информации ESPN, футболистам предложили сократить зарплаты на 12,5% с апреля по март 2021 года, если по итогам сезона команда не попадет в еврокубки.

    В случае участия в Лиге Европы клуб готов ограничиться уменьшением зарплатного фонда на 7,5%, а в случае участия в Лиге чемпионов – вовсе отказаться от этих мер.

    Впрочем, игроков озвученный план не устроил – они согласны только на задержку выплат. Футболисты считают, что и так достаточно потеряют в случае непопадания в еврокубки из-за зависимости зарплат от бонусов.

    Источник: ESPN

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