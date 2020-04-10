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    Матчи АПЛ могут проходить без болельщиков до конца года

    АПЛ рассмотрит вариант с запретом на посещение матчей турнира до конца календарного года.

    Как пишет Marca со ссылкой на The Mirror, возможность проведения игр Премьер-лиги без зрителей будет рассматриваться в следующую пятницу.

    Такие меры могут принять из-за пандемии коронавируса.

    • Розыгрыш АПЛ планируется возобновить в конце мая или начале июня.
    • В чемпионате осталось провести девять туров.
    • В Великобритании коронавирусом заразились почти 74 тысячи человек, 8958 из них умерли.

    Источник: Marca

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