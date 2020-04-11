Матчи АПЛ могут проходить без болельщиков до конца года

АПЛ рассмотрит вариант с запретом на посещение матчей турнира до конца календарного года.
Как пишет Marca со ссылкой на The Mirror, возможность проведения игр Премьер-лиги без зрителей будет рассматриваться в следующую пятницу.
Такие меры могут принять из-за пандемии коронавируса.
- Розыгрыш АПЛ планируется возобновить в конце мая или начале июня.
- В чемпионате осталось провести девять туров.
- В Великобритании коронавирусом заразились почти 74 тысячи человек, 8958 из них умерли.
Источник: Marca