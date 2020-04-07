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    Нани: «Роналду по цифрам – лучший игрок в истории. Они не врут»

    Бывший полузащитник сборной Португалии Нани выбрал лучшего футболиста в истории. Таковым он считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Моим фаворитом является Роналду. Я выбираю своего партнера, с которым много играл. Я его действительно уважаю. По цифрам Криштиану лучший игрок в истории. Они не врут», – считает Нани, выступающий за американский «Орландо».

    • Роналду пять раз брал «Золотой мяч».
    • Португалец – действующий чемпион Европы.
    • Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

    Источник: Sportsmole

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    07.04.2020 22:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 8 апреля, 09:56

      А чемпионом мира он уже стал?
      Ну что за хрень-то? Да, Криштиану - талантливый футболист, с офигенной самодисциплиной и стремлением к цели, упорным трудом прокладывающий себе путь на вершину, добивающийся многочисленных успехов. Но никак не самый лучший, что бы ни говорили глорики всякие.
      Золотой мяч? Уже давно выяснили, что он не имеет никакой спортивной ценности, а стал политической наградой.
      Лига чемпионов? Уверен, что если покопаться в статистике, обнаружится не один и недва игрока, имеющих больше таких титулов. Или кубок чемпионов - это так, жестяночка, а кубок ЛЧ - просто афигенски крутая награда, круче не бывает?
      Чемпион Европы? Вы серьезно? Да этих чемпионов сотни, на секундочку - это ВСЕ игроки сборной Испании (они ещё и чемпионы мира, вот сюрприз!), даже бывшие одноклубники КриРо. Это чудовищно везучие греки, кто забыл. Даже советские (для европейцев - русские) футболисты.

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      Рейтинг: +2168

      solodealer 8 апреля, 00:01

      НЕУЖЕЛИ?)))
      "...Э́дсон Ара́нтис ду Насиме́нту[2] (порт.-браз. Edson Arantes do Nascimento; род. 21 октября или 23 октября[3][4][5] 1940 года, Трес-Корасойнс, Минас-Жерайс), более известный как Пеле́ (порт. Pelé) — бразильский футболист, нападающий (атакующий полузащитник[6][7][8][9]). Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

      Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, десятикратный чемпион штата Сан-Паулу, четырёхкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе «Сантоса».

      Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле — второй футболист в XX веке[10][11]. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета[12].

      По опросу МФФИИС занимает первое место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии France Football[13]. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo[14]. Занимает первое место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии Placar[15]. Занимает второе место в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times[16]. Входит в ФИФА 100.

      Член символической сборной лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии ФИФА[17]. Член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки[18]. Является одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time....И ТАК ДАЛЕЕ..."
      ВОПРОСЫ?

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      Рейтинг: +306

      sergeyshubin > solodealer 8 апреля, 06:36

      Пеле играл когда обороны вообще не было, если взять процент голов после обыгрыша защитников то пеле будет очень и очень хреновым футболистом, Заболотный лучше))) у пеле нет выдающихся качеств , таких как скорость, дриблинг, техника. У него не было своего стиля. То что его признают каким то профи это херь все. Есть люди которые забивают больше Месси и Роналду, только их чемпионаты на столько слабы что это ни куда не фиксируется!

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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov > sergeyshubin 8 апреля, 10:01

      Всё везде фиксируется. Через 20-30 лет люди будут смотреть цифирки и думтаь про какого-нибудь Фаруха Асемшана (имя выдуманное), что он крутой, потому что в чемпионате условного Кувейта забил за сезон 200 голов. А Лео и КриРо будут где-то в десятке или даже ниже. Статистка, матьеё.
      Не надо выдумывать про оборону и пр. раньше и игра была менее контактная, и арбитры жёстче следили и наказывали, да и физически люди изменились за 50 лет.
      Всё остаётся только в статистике: сколько забил, сколько обвел, сколько раз был чемпионом страны/материка/мира, какие кубки брал, сколько персональных наград. Это из спортивного.
      А пока главным мерилом являются деньги. Криштиану какбэ самый успешный в этом плане футболист (не спортсмен).
      Удачи ему, конечно, пусть ещё лет 5 нас радует своей игрой.

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      Рейтинг: +2168

      solodealer > sergeyshubin 22 часа назад

      Вы, мил человек, в своём уме??!!))
      "Не было обороны"??? "У Пеле не было скорости/дриблинга/техники/своего стиля"???!!!
      Во времена Пеле всего этого было В РАЗЫ БОЛЬШЕ! было большеИГРЫ!В том числе и поому, что в футболе было меньше денег)))
      Погуглите лучшую за все времена нашу сборную СССР. Защитников уровня Шестернёва, например, у нас так и не появилось в РПЛ .. ДО СИХ ПОР!
      Предположу:
      1. Вы лично никогда не играли в футбол сколь-нибудь "серьёзно", кроме, возможно, "двора" (я играл во второй лиге СССР в конце70-х-начале 80-х), поэтому, как минимум, два следствия: во-первых, говоря о футболе, Вы говорите КАК БОЛЕЛЬЩИК, ПО ПРИНЦИПУ "НРАВИТСЯ-НЕ НРАВИТСЯ"..А это, для "ЭКСПЕРТНЫХ" ОЦЕНОК не годится... МАЛОВАТО БУДЕТ))).И во вторых - в силу профессиональной деятельности Вас никто и никогда не обязал ИЗУЧАТЬ ИГРУ ЛУЧШИХ! Поэтому , как следствие,-
      2. Вы не очень знаете о чём говорите... Вы не видели игру Пеле и ЕГО СОПЕРНИКОВ "В ТЕ ГОДЫ".и УЖ..ТЕМ БОЛЕЕ..не анализировали её!
      Я ОСОЗНАННО СЛЕЖУ ЗА ФУТБОЛОМ...С КОНЦА 60-Х))) Часть времени - в силу профессиональных обязанностей)))
      Всё отлично помню из прошлого и внимательно отслеживаю настоящее))) Не могу Вас обязать и даже просить..Просто рекомендую: потратьте время - ПОСМОТРИТЕ ЛУЧШИЕ ИГРЫ "ТЕХ ВРЕМЁН")))
      Поверьте: сначала у Вас будет ШОК от примитивности и низкого качества текущей игры в РПЛ... Потом Вы поймёте, что и за кордоном не всё в порядке...))++

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      Рейтинг: +258

      Ziklop > solodealer 15 часов назад

      Может он имеет в виду что раньше обнимашек не было, вот бесит это сейчас больше всего, раньше точно все знали руками хватать соперника нельзя, а теперь судьям раздолье, когда захочет свиснет и поставит на точку.

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