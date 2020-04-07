Нани: «Роналду по цифрам – лучший игрок в истории. Они не врут»

А чемпионом мира он уже стал?
Ну что за хрень-то? Да, Криштиану - талантливый футболист, с офигенной самодисциплиной и стремлением к цели, упорным трудом прокладывающий себе путь на вершину, добивающийся многочисленных успехов. Но никак не самый лучший, что бы ни говорили глорики всякие.
Золотой мяч? Уже давно выяснили, что он не имеет никакой спортивной ценности, а стал политической наградой.
Лига чемпионов? Уверен, что если покопаться в статистике, обнаружится не один и недва игрока, имеющих больше таких титулов. Или кубок чемпионов - это так, жестяночка, а кубок ЛЧ - просто афигенски крутая награда, круче не бывает?
Чемпион Европы? Вы серьезно? Да этих чемпионов сотни, на секундочку - это ВСЕ игроки сборной Испании (они ещё и чемпионы мира, вот сюрприз!), даже бывшие одноклубники КриРо. Это чудовищно везучие греки, кто забыл. Даже советские (для европейцев - русские) футболисты.
Бывший полузащитник сборной Португалии Нани выбрал лучшего футболиста в истории. Таковым он считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Моим фаворитом является Роналду. Я выбираю своего партнера, с которым много играл. Я его действительно уважаю. По цифрам Криштиану лучший игрок в истории. Они не врут», – считает Нани, выступающий за американский «Орландо».
- Роналду пять раз брал «Золотой мяч».
- Португалец – действующий чемпион Европы.
- Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов.