Нани: «Роналду по цифрам – лучший игрок в истории. Они не врут»

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани выбрал лучшего футболиста в истории. Таковым он считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Моим фаворитом является Роналду. Я выбираю своего партнера, с которым много играл. Я его действительно уважаю. По цифрам Криштиану лучший игрок в истории. Они не врут», – считает Нани, выступающий за американский «Орландо».