Три игрока «Фиорентины» вылечились от коронавируса

«Фиорентина» объявила, что три футболиста команды побороли коронавирусную инфекцию.

Отрицательные тесты сдали Душан Влахович, Герман Пеццелла и Патрик Кутроне.

«Мы хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить врачей, медсестер, больницы, которые продолжают заботиться о тех, кто нуждается в медицинской помощи в это трудное время для Италии и всего мира», – говорится в официальном заявлении клуба.

О заражении трeх игроков «Фиорентины» стало известно в середине марта. Тогда также сообщалось, что заболел клубный физиотерапевт Стефано Дайнелли.