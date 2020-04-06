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Три игрока «Фиорентины» вылечились от коронавируса

6 апреля 2020, 06:21

«Фиорентина» объявила, что три футболиста команды побороли коронавирусную инфекцию.

Отрицательные тесты сдали Душан Влахович, Герман Пеццелла и Патрик Кутроне.

«Мы хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить врачей, медсестер, больницы, которые продолжают заботиться о тех, кто нуждается в медицинской помощи в это трудное время для Италии и всего мира», – говорится в официальном заявлении клуба.

О заражении трeх игроков «Фиорентины» стало известно в середине марта. Тогда также сообщалось, что заболел клубный физиотерапевт Стефано Дайнелли.

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина
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