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    Три игрока «Фиорентины» вылечились от коронавируса

    «Фиорентина» объявила, что три футболиста команды побороли коронавирусную инфекцию.

    Отрицательные тесты сдали Душан Влахович, Герман Пеццелла и Патрик Кутроне.

    «Мы хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить врачей, медсестер, больницы, которые продолжают заботиться о тех, кто нуждается в медицинской помощи в это трудное время для Италии и всего мира», – говорится в официальном заявлении клуба.

    О заражении трeх игроков «Фиорентины» стало известно в середине марта. Тогда также сообщалось, что заболел клубный физиотерапевт Стефано Дайнелли.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    06.04.2020 06:21
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