Журналист Фальк: «Бавария» договорилась с Мюллером о продлении контракта

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщает, что нападающий Томас Мюллер останется в «Баварии».

По его информации, стороны предварительно договорились о продлении контракта до 2023 года. Сейчас обсуждается последний пункт – увеличение зарплаты футболиста.

Если же оклад 30-летнего форварда останется на текущем уровне, то, возможно, соглашение будет рассчитано до 2024 года.