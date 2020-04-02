Журналист Фальк: «Бавария» договорилась с Мюллером о продлении контракта

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщает, что нападающий Томас Мюллер останется в «Баварии».
По его информации, стороны предварительно договорились о продлении контракта до 2023 года. Сейчас обсуждается последний пункт – увеличение зарплаты футболиста.
Если же оклад 30-летнего форварда останется на текущем уровне, то, возможно, соглашение будет рассчитано до 2024 года.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
- С тех пор немец забил 195 голов и сделал 186 ассистов в 521 матче.
- Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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