Дмитрий Черышев – о критике сына за пробежку во время карантина: «Предполагаю, что не он один поддерживал форму таким образом»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации, когда его сына запечатлели во время пробежки в период карантина в Испании.

– Что-нибудь слышно о том, когда в испанской лиге могут возобновить матчи?

– Пока определенности нет. Введенный поначалу запрет на две недели продлили еще на столько же. Теперь он действует, как минимум, до 12 апреля. Но, судя по динамике распространения коронавируса, пик, видимо, еще не достигнут. Число зараженных растет. Так что нужно дисциплинированно соблюдать установленные правила.

За их нарушение в Испании ввели крупные штрафы. Выйдешь просто на пробежку – будешь оштрафован. Государство просит людей как можно реже покидать дома. Если же нужно сходить в магазин, то делать это следует в одиночку.

– Дениса, между тем, сфотографировали во время пробежки, после чего поднялась определенная шумиха.

– Это был первый день после того, как футболистов распустили по домам. Предполагаю, что не он один поддерживал тогда форму таким образом. Когда же объяснили, что необходима полная самоизоляция, Денис, безусловно, стал соблюдать это требование.

Дмитрий Черышев: «Матч «Аталанта» – «Валенсия» нужно было отменить. Не было бы такого кризиса в команде Дениса»