Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маслов – после победы над «Оренбургом»: «Мой дебют, мягко говоря, не удался»

Маслов – после победы над «Оренбургом»: «Мой дебют, мягко говоря, не удался»

14 марта 2020, 18:42
4

Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил свой дебют в РПЛ в матче 22-го тура против «Оренбурга» (3:1). Москвичи по ходу встречи уступали.

«Приятно, что выиграли, но мой дебют, мягко говоря, не удался. Если оценивать объективно, я выступил не лучшим образом. Но победа сегодня важнее всего. Команда сыграла великолепно, а я — не очень.

Когда выходил на поле, особых эмоций не было. Понимал, что надо цепляться за шанс, но больше ничего. Доменико Тедеско сказал, что верит в меня, попросил получать удовольствие от игры.

В первом тайме мы долго привыкали к синтетике, поле не самого хорошего качества. Игра у нас не шла, а я допускал нелепые ошибки. Поэтому у соперника и было преимущество», – сказал Маслов.

  • До «Спартака» Маслов выступал за «Тюмень».
  • «Спартак» поднялся на восьмое место в РПЛ.
  • Чемпионат России на следующей неделе могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Маслов Павел
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Grag
1584201745
Самокритично.
Ответить
oyabun
1584206400
Молодец уже за то что смог правильно оценить свою игру. А мастерство придет с опытом!
Ответить
NEONFOL
1584207131
маркетесов просиживает на лавке, он ещё круче
Ответить
JTherry
1584217952
Команда сыграла великолепно, а я — не очень.... если честно, то качество поля не позволило показать Спартаку отличную игру, но забили все, что могли забить, и не пропустили, что могли пропустить, благодаря великолепной игре Максименко... а коммент самокритичен, первый блин не комом))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+