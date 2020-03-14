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    Маслов – после победы над «Оренбургом»: «Мой дебют, мягко говоря, не удался»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил свой дебют в РПЛ в матче 22-го тура против «Оренбурга» (3:1). Москвичи по ходу встречи уступали.

    «Приятно, что выиграли, но мой дебют, мягко говоря, не удался. Если оценивать объективно, я выступил не лучшим образом. Но победа сегодня важнее всего. Команда сыграла великолепно, а я — не очень.

    Когда выходил на поле, особых эмоций не было. Понимал, что надо цепляться за шанс, но больше ничего. Доменико Тедеско сказал, что верит в меня, попросил получать удовольствие от игры.

    В первом тайме мы долго привыкали к синтетике, поле не самого хорошего качества. Игра у нас не шла, а я допускал нелепые ошибки. Поэтому у соперника и было преимущество», – сказал Маслов.

    • До «Спартака» Маслов выступал за «Тюмень».
    • «Спартак» поднялся на восьмое место в РПЛ.
    • Чемпионат России на следующей неделе могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2020 18:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3969

      JTherry 1 час назад

      Команда сыграла великолепно, а я — не очень....
      если честно, то качество поля не позволило показать Спартаку отличную игру, но забили все, что могли забить, и не пропустили, что могли пропустить, благодаря великолепной игре Максименко... а коммент самокритичен, первый блин не комом))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      маркетесов просиживает на лавке, он ещё круче

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22040

      oyabun 4 часа назад

      Молодец уже за то что смог правильно оценить свою игру. А мастерство придет с опытом!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +704

      Grag 6 часов назад

      Самокритично.

      2
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