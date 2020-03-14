Маслов – после победы над «Оренбургом»: «Мой дебют, мягко говоря, не удался»

Команда сыграла великолепно, а я — не очень....
если честно, то качество поля не позволило показать Спартаку отличную игру, но забили все, что могли забить, и не пропустили, что могли пропустить, благодаря великолепной игре Максименко... а коммент самокритичен, первый блин не комом))
Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил свой дебют в РПЛ в матче 22-го тура против «Оренбурга» (3:1). Москвичи по ходу встречи уступали.
«Приятно, что выиграли, но мой дебют, мягко говоря, не удался. Если оценивать объективно, я выступил не лучшим образом. Но победа сегодня важнее всего. Команда сыграла великолепно, а я — не очень.
Когда выходил на поле, особых эмоций не было. Понимал, что надо цепляться за шанс, но больше ничего. Доменико Тедеско сказал, что верит в меня, попросил получать удовольствие от игры.
В первом тайме мы долго привыкали к синтетике, поле не самого хорошего качества. Игра у нас не шла, а я допускал нелепые ошибки. Поэтому у соперника и было преимущество», – сказал Маслов.
- До «Спартака» Маслов выступал за «Тюмень».
- «Спартак» поднялся на восьмое место в РПЛ.
- Чемпионат России на следующей неделе могут приостановить из-за пандемии коронавируса.