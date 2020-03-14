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    Тедеско – первый тренер в истории РПЛ, дисквалифицированный за четыре карточки. Он пропустит матч с «Арсеналом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил четвертую карточку в сезоне в матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:1). Он стал первым тренером в истории чемпионата России, дисквалифицированным за перебор карточек.

    Таким образом, Тедеско пропустит следующий матч РПЛ против «Арсенала». Он намечен на 21 марта, но может быть перенесен.

    • Тедеско работает в России с осени.
    • Ранее тренер занимал с «Шальке» второе место в Бундеслиге.
    • «Спартак» в РПЛ идет на восьмой строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 16:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +64

      中國冠狀病毒 8 часов назад

      Маслов смотрелся лучше Кутепа. Рассказу надо работать над пасами и передачами. Соболев пока не бомбардир, а ассистент. Ошибается часто Крал. Джордан- очередной гол конфетка))))). Мирзов забил. Надо на заметку это внести))))))). Максименко- хорош! А в обороне был пожар. Всех с победой!!! Заткнули рот конявым и бомжовым паникерам. Которые после каждого пропущенного хоронят команду.

      6
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      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > 中國冠狀病毒 8 часов назад

      Мирзов бросил играть, когда Соболь носился в прессинге. После чего Оренбург чуть не забил.
      Ну, а гол Мирзова я бы вообще не выделял. Поковыряй в носу ещё долю секунды и защитник бы его накрыл, а ведь пас был ему в один на один.
      А в защите был пожар потому, что в полузащите был только Крал. Бакаев постоянно убегал вперёд и обрезался. А больше п/з не было. Все заболели.

      1
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      Рейтинг: +12352

      vka1970 9 часов назад

      Газпром медиа ушло, но дело их живёт .......
      Вон сверху одно из них вылезло.
      Гы гы отрыжка.

      2
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      Рейтинг: +3175

      Литейный4 9 часов назад

      Физрук Тедеска УХУ ел. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +534

      NEONFOL > Литейный4 8 часов назад

      физрук как раз Семак Серёжа, как игрок был топ, как тренер не о чём, если б не газпром и бабло, слили бы в фнл

      6
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      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata > Литейный4 8 часов назад

      А ты дерьмо в детстве жрал , что теперь оно из тебя так и прет (((

      5
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      Рейтинг: +1650

      zabvo9406 > Persona_non_Grata 6 часов назад

      Просто зачат через жопу!!!!

      1
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      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata > zabvo9406 2 часа назад

      Ну или родился .

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