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  • Тедеско – первый тренер в истории РПЛ, дисквалифицированный за четыре карточки. Он пропустит матч с «Арсеналом»

Тедеско – первый тренер в истории РПЛ, дисквалифицированный за четыре карточки. Он пропустит матч с «Арсеналом»

14 марта 2020, 16:05
5

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил четвертую карточку в сезоне в матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:1). Он стал первым тренером в истории чемпионата России, дисквалифицированным за перебор карточек.

Таким образом, Тедеско пропустит следующий матч РПЛ против «Арсенала». Он намечен на 21 марта, но может быть перенесен.

  • Тедеско работает в России с осени.
  • Ранее тренер занимал с «Шальке» второе место в Бундеслиге.
  • «Спартак» в РПЛ идет на восьмой строчке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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vka1970
1584191599
Газпром медиа ушло, но дело их живёт ....... Вон сверху одно из них вылезло. Гы гы отрыжка.
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中國冠狀病毒
1584191937
Маслов смотрелся лучше Кутепа. Рассказу надо работать над пасами и передачами. Соболев пока не бомбардир, а ассистент. Ошибается часто Крал. Джордан- очередной гол конфетка))))). Мирзов забил. Надо на заметку это внести))))))). Максименко- хорош! А в обороне был пожар. Всех с победой!!! Заткнули рот конявым и бомжовым паникерам. Которые после каждого пропущенного хоронят команду.
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