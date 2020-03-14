Тедеско – первый тренер в истории РПЛ, дисквалифицированный за четыре карточки. Он пропустит матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил четвертую карточку в сезоне в матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:1). Он стал первым тренером в истории чемпионата России, дисквалифицированным за перебор карточек.
Таким образом, Тедеско пропустит следующий матч РПЛ против «Арсенала». Он намечен на 21 марта, но может быть перенесен.
- Тедеско работает в России с осени.
- Ранее тренер занимал с «Шальке» второе место в Бундеслиге.
- «Спартак» в РПЛ идет на восьмой строчке.
Источник: Бомбардир.ру