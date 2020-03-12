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    Антон Миранчук готов вернуться на поле. Он пропустил шесть недель

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Антон Миранчук полностью восстановился после травмы и сможет принять участие в ближайшем матче.

    – Как себя чувствуют Миранчук и Фарфан?

    – Антон тренируется уже в общей группе. Джефф еще под вопросом.

    – Теоретически Антон сможет сыграть против «Ростова»?

    – Да.

    • Миранчук 1 февраля получил травму стопы.
    • Фарфан не играет с июня 2019 года из-за повреждения хряща коленного сустава.
    • «Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом» 15 марта.

    Семин – о коронавирусе: «Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки»

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    12.03.2020 22:59
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