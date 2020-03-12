Антон Миранчук готов вернуться на поле. Он пропустил шесть недель

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Антон Миранчук полностью восстановился после травмы и сможет принять участие в ближайшем матче.

– Как себя чувствуют Миранчук и Фарфан?

– Антон тренируется уже в общей группе. Джефф еще под вопросом.

– Теоретически Антон сможет сыграть против «Ростова»?

– Да.

Миранчук 1 февраля получил травму стопы.

Фарфан не играет с июня 2019 года из-за повреждения хряща коленного сустава.

не играет с июня 2019 года из-за повреждения хряща коленного сустава. «Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом» 15 марта.

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