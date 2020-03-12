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  • Семин – о коронавирусе: «Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки»

Семин – о коронавирусе: «Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки»

12 марта 2020, 21:23
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своем отношении к ситуации с эпидемией коронавируса.

– Расстраивает, что против «Оренбурга» придется играть почти без зрителей?

– Это правило для всех. В данной ситуации – это нормальные и правильные решения, которым надо подчиняться.

– На ваш взгляд, не нужно ли принимать более строгие меры, как в Испании или Италии?

– У нас не такая сложная ситуация, как в других странах. На мой взгляд, все на контроле. Те решения, которые происходят, верны.

– Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился вирусом. У вас есть понимание, что нужно делать профессиональным спортсменам во время эпидемии?

– Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки, чем это было раньше. Есть понимание, что нужно быть более внимательным к себе.

– У вас в команде есть проверки температуры?

– У нас проверки каждый день. Когда игрок приходит, он обязательно проходит обследование у доктора. Медицинский контроль следит за состоянием всех футболистов, тренеров, массажистов...

  • По итогам 21 тура РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице.
  • Коронавирусом по всему миру уже заболели почти 120 тысяч человек.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
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paracetamol
1584056849
Да не простой ты человек, Шпалыч, а крупный специалист. Иначе получал бы не миллионы, а 20 тыщ пенсии.
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