Семин – о коронавирусе: «Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своем отношении к ситуации с эпидемией коронавируса.

– Расстраивает, что против «Оренбурга» придется играть почти без зрителей?

– Это правило для всех. В данной ситуации – это нормальные и правильные решения, которым надо подчиняться.

– На ваш взгляд, не нужно ли принимать более строгие меры, как в Испании или Италии?

– У нас не такая сложная ситуация, как в других странах. На мой взгляд, все на контроле. Те решения, которые происходят, верны.

– Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился вирусом. У вас есть понимание, что нужно делать профессиональным спортсменам во время эпидемии?

– Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки, чем это было раньше. Есть понимание, что нужно быть более внимательным к себе.

– У вас в команде есть проверки температуры?

– У нас проверки каждый день. Когда игрок приходит, он обязательно проходит обследование у доктора. Медицинский контроль следит за состоянием всех футболистов, тренеров, массажистов...