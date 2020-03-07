Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из «Сочи» знал Кокорина»

А как же зе болотный? Про него не слышал?
Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина. Последним клубом конголезца был «Лечче».
«Признаться честно, я не следил за российским чемпионатом. Да и вообще довольно редко смотрю футбол. Я в него играю! Кого, кроме Адиля Рами, знал из состава «Сочи»? Я слышал о Кокорине», – сказал Имбула.
- Имбула до «Сочи» принадлежал «Сток Сити».
- Сочинцы в РПЛ идут последними.
- Ближайший соперник – «Урал» (8 марта).