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    Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из «Сочи» знал Кокорина»

    Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина. Последним клубом конголезца был «Лечче».

    «Признаться честно, я не следил за российским чемпионатом. Да и вообще довольно редко смотрю футбол. Я в него играю! Кого, кроме Адиля Рами, знал из состава «Сочи»? Я слышал о Кокорине», – сказал Имбула.

    • Имбула до «Сочи» принадлежал «Сток Сити».
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.
    • Ближайший соперник – «Урал» (8 марта).

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1424

      Hektor 84 11 минут назад

      А как же зе болотный? Про него не слышал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1478

      sobaka120982 1 час назад

      После выходки в Монако конечно ты о нем слышал))) вся Франция в курсе)

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