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    «Рубин» забивает 0,58 гола за игру в сезоне РПЛ. Это антирекорд клуба

    «Рубин» на текущий момент чемпионата России имеет антирекордный показатель среднего количества голов за игру – 0,58. Меньше у команды никогда не было.

    Три последние команды в РПЛ, имевшие среднее количество голов за игру меньше 0,6, вылетели в низший дивизион – «Анжи» (2019 год), «СКА-Хабаровск» (2018) и «Томь» (2017).

    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
    • В 14:00 команда начнет матч против «Тамбова».
    • В декабре «Рубин» принял Леонид Слуцкий.

    Источник: твиттер Сергея Акулинина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1802

      Борат 11 минут назад

      Распускать нужно эту шайку !
      Никому в татарии футбол не нужен ! Пускай на волейбольный Зенит ходят !!! Гыгы

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      Рейтинг: +4782

      серега кашин 2 часа назад

      ну рубин то точно не вылетит

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