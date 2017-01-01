«Рубин» забивает 0,58 гола за игру в сезоне РПЛ. Это антирекорд клуба

«Рубин» на текущий момент чемпионата России имеет антирекордный показатель среднего количества голов за игру – 0,58. Меньше у команды никогда не было.

Три последние команды в РПЛ, имевшие среднее количество голов за игру меньше 0,6, вылетели в низший дивизион – «Анжи» (2019 год), «СКА-Хабаровск» (2018) и «Томь» (2017).