В матче с «Эвертоном» впервые за 12 лет гол «Арсенала» в АПЛ создали игроки не старше 21 года

Один из голов в матче 27-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:2) у «Арсенала» создали игроки не старше 21 года: Букайо Сака отдал результативный пас на Эдварда Нкетиа. Такое у лондонцев в чемпионате не случалось с 2008 года.
12 лет назад такой гол организовали Денилсон и Никлас Бендтнер во встрече против «Болтона».
- «Арсенал» в 2020 году не проиграл ни одного матча.
- В таблице команда идет девятой.
- В четверг, 27 февраля, «Арсенал» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».
Источник: Squawka Football