В матче с «Эвертоном» впервые за 12 лет гол «Арсенала» в АПЛ создали игроки не старше 21 года

Один из голов в матче 27-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:2) у «Арсенала» создали игроки не старше 21 года: Букайо Сака отдал результативный пас на Эдварда Нкетиа. Такое у лондонцев в чемпионате не случалось с 2008 года.

12 лет назад такой гол организовали Денилсон и Никлас Бендтнер во встрече против «Болтона».