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  • В матче с «Эвертоном» впервые за 12 лет гол «Арсенала» в АПЛ создали игроки не старше 21 года

В матче с «Эвертоном» впервые за 12 лет гол «Арсенала» в АПЛ создали игроки не старше 21 года

24 февраля 2020, 01:38
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Один из голов в матче 27-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:2) у «Арсенала» создали игроки не старше 21 года: Букайо Сака отдал результативный пас на Эдварда Нкетиа. Такое у лондонцев в чемпионате не случалось с 2008 года.

12 лет назад такой гол организовали Денилсон и Никлас Бендтнер во встрече против «Болтона».

  • «Арсенал» в 2020 году не проиграл ни одного матча.
  • В таблице команда идет девятой.
  • В четверг, 27 февраля, «Арсенал» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Арсенал Эвертон
Комментарии (1)
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Retiremen_VMF
1582529020
Дааа. Вот это рекордище. Впервые....до 21 года??? Да быть такого не может!!!!!
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