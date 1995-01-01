Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Товарищеские матчи. «Зенит» не справился с «Динамо» Мн, «Рубин» всухую победил «Шериф»

    «Зенит» провел очередной товарищеский матч в Турции и не смог его выиграть. У россиян отличился Юрий Жирков.

    В другой встрече «Рубин» победил молдаван. «Крылья Советов» с таким же счетом проиграли норвежцам.

    Товарищеские матчи

    Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Климович, 33; 1:1 – Жирков, 44.

    Рубин (Россия) – Шериф (Молдавия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 11; 2:0 – Бакаев, 47.

    Стремсгодсет (Норвегия) – Крылья Советов (Россия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сальвесен, 64; 2:0 – Мава, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1129

      alarm 2 минуты назад

      за спартак как-то особенно стыдно стало)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1728

      giluxa1963 25 минут назад

      а что нет супер новости про народно-африканскую команду о том как она разгромила супер клуб из Ташкента

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6516

      ilichkadr > giluxa1963 21 минуту назад

      Некогда, хряки победу над узбеками обмывают. Неделю будут квасить назло бомжам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12724

      sssrspartak > giluxa1963 18 минут назад

      вроде по возрасту и не должен такую детскую чушь городить!эх!от мала до велика за зенит болеет толпа безлика!!стыдно за зенит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Литейный4 35 минут назад

      Нормально потренировались. Соперник это вам не узбеки с аутсайдерами играть. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74714
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru