Товарищеские матчи. «Зенит» не справился с «Динамо» Мн, «Рубин» всухую победил «Шериф»

«Зенит» провел очередной товарищеский матч в Турции и не смог его выиграть. У россиян отличился Юрий Жирков.

В другой встрече «Рубин» победил молдаван. «Крылья Советов» с таким же счетом проиграли норвежцам.

Товарищеские матчи

Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Климович, 33; 1:1 – Жирков, 44.

Рубин (Россия) – Шериф (Молдавия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 11; 2:0 – Бакаев, 47.

Стремсгодсет (Норвегия) – Крылья Советов (Россия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сальвесен, 64; 2:0 – Мава, 75.