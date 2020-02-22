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Товарищеские матчи. «Зенит» не справился с «Динамо» Мн, «Рубин» всухую победил «Шериф»

22 февраля 2020, 17:51
29

«Зенит» провел очередной товарищеский матч в Турции и не смог его выиграть. У россиян отличился Юрий Жирков.

В другой встрече «Рубин» победил молдаван. «Крылья Советов» с таким же счетом проиграли норвежцам.

Товарищеские матчи

Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Климович, 33; 1:1 – Жирков, 44.

Рубин (Россия) – Шериф (Молдавия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 11; 2:0 – Бакаев, 47.

Стремсгодсет (Норвегия) – Крылья Советов (Россия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сальвесен, 64; 2:0 – Мава, 75.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо Мн Зенит Рубин Шериф Крылья Советов
Комментарии (29)
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giluxa1963
1582383745
а что нет супер новости про народно-африканскую команду о том как она разгромила супер клуб из Ташкента
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Ловкий Бубен
1582386266
Для Минска знаковый матч, хоть связки и тактические схемы не отрабатывали, технику не шлифовали, но зато показали "баблу" что они не такие крутые, главное "мы не хуже Рассеи" , ломать не строить к-ули
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chryak
1582387493
сайт дерьмище
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ruslanzap
1582396329
Пишите название страны правильно
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Граф2019
1582403424
в суХую! это больно...
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Рубинище
1582404900
Рубинчик радует, усиления идут на пользу.
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paracetamol
1582405766
Зениту нечего доказывать Минскому Динамо.
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Горкин Блеванов
1582470510
Зачем с такими клубами играть товарняки ? Видно было что для Динамо было важно не проиграть любой ценой, чем наработать что-то ? А мы могли без Малкома опять остаться...
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