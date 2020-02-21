Кака: «Роналдо – лучший, с кем я играл. Роналду – нереальный трудяга»

Экс-полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака сравнил двухкратного чемпиона мира Роналдо и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Феномен был лучшим игроком из тех, с кем я когда-либо играл. То, что он делал на поле, было удивительно.

Криштиану – нереальный трудяга. Я всегда поражаюсь, как он мотивирует себя на работу, несмотря на огромный список достижений», – признался Кака.