Кака: «Роналдо – лучший, с кем я играл. Роналду – нереальный трудяга»

Экс-полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака сравнил двухкратного чемпиона мира Роналдо и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Феномен был лучшим игроком из тех, с кем я когда-либо играл. То, что он делал на поле, было удивительно.
Криштиану – нереальный трудяга. Я всегда поражаюсь, как он мотивирует себя на работу, несмотря на огромный список достижений», – признался Кака.
- С Роналдо Кака выступал за сборную Бразилии и «Милан».
- Вместе с Роналду играл за «Реал».
Источник: Sport Bible