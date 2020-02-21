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  • Кака: «Роналдо – лучший, с кем я играл. Роналду – нереальный трудяга»

Кака: «Роналдо – лучший, с кем я играл. Роналду – нереальный трудяга»

21 февраля 2020, 08:02
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Экс-полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака сравнил двухкратного чемпиона мира Роналдо и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Феномен был лучшим игроком из тех, с кем я когда-либо играл. То, что он делал на поле, было удивительно.

Криштиану – нереальный трудяга. Я всегда поражаюсь, как он мотивирует себя на работу, несмотря на огромный список достижений», – признался Кака.

  • С Роналдо Кака выступал за сборную Бразилии и «Милан».
  • Вместе с Роналду играл за «Реал».

Источник: Sport Bible
Милан Бразилия Реал Кака Роналду Криштиану Роналдо
Комментарии (1)
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Proker
1582273255
Да ладно не трудяга,а как он завоевал популярность в футболе?
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