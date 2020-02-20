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  • Бартомеу – о трансфере Брайтвайта: «Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами»

Бартомеу – о трансфере Брайтвайта: «Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами»

20 февраля 2020, 23:34
3

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о покупке у «Леганеса» нападающего Мартина Брайтвайта.

«Мы анализировали его игру вместе с техническим штабом, который возглавляет Эрик Абидаль, и поняли, что Мартин – лучший вариант для нас. Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами до конца чемпионата. Я счастлив за партнеров и надеюсь увидеть его на поле как можно скорее. Надеюсь, он принесет нам многое. Недавно мы уже видели, как хорошо он играет», – сказал Бартомеу.

  • «Барса» купила 28-летнего форварда за 18 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
  • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
  • Брайтвайт выбрал 19-й игровой номер.

Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Брейтуэйт Мартин Бартомеу Жозеп
Комментарии (3)
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Hektor 84
1582233058
Ну вот а то запарили Лаутаро Лаутаро! Вот новая звезда и напарник Месси! Будет на тренировках мячи подавать и за водой бегать.
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Ziklop
1582265280
Быстрый, сильный, болтливый прям жозеп
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Cules2013
1582267567
Вот поэтому вас обоих и нужно увольнять уже. Анализаторы нашлись тут.
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