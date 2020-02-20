Бартомеу – о трансфере Брайтвайта: «Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о покупке у «Леганеса» нападающего Мартина Брайтвайта.

«Мы анализировали его игру вместе с техническим штабом, который возглавляет Эрик Абидаль, и поняли, что Мартин – лучший вариант для нас. Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами до конца чемпионата. Я счастлив за партнеров и надеюсь увидеть его на поле как можно скорее. Надеюсь, он принесет нам многое. Недавно мы уже видели, как хорошо он играет», – сказал Бартомеу.

«Барса» купила 28-летнего форварда за 18 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.

Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

Брайтвайт выбрал 19-й игровой номер.

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