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    Бартомеу – о трансфере Брайтвайта: «Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о покупке у «Леганеса» нападающего Мартина Брайтвайта.

    «Мы анализировали его игру вместе с техническим штабом, который возглавляет Эрик Абидаль, и поняли, что Мартин – лучший вариант для нас. Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами до конца чемпионата. Я счастлив за партнеров и надеюсь увидеть его на поле как можно скорее. Надеюсь, он принесет нам многое. Недавно мы уже видели, как хорошо он играет», – сказал Бартомеу.

    • «Барса» купила 28-летнего форварда за 18 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
    • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
    • Брайтвайт выбрал 19-й игровой номер.

    Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

    Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

    Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

    Источник: Mundo Deportivo

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    20.02.2020 23:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1100

      Hektor 84 1 час назад

      Ну вот а то запарили Лаутаро Лаутаро! Вот новая звезда и напарник Месси! Будет на тренировках мячи подавать и за водой бегать.

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