Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт охарактеризовал своего нового партнера – Лионеля Месси. Датчанин перешел в стан каталонцев из «Леганеса».

«Месси – лучший игрок всех времен. Рад, что смогу играть вместе с ним», – приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.