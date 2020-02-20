Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт охарактеризовал своего нового партнера – Лионеля Месси. Датчанин перешел в стан каталонцев из «Леганеса».
«Месси – лучший игрок всех времен. Рад, что смогу играть вместе с ним», – приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.
- Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
- В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
- «Барселона» в Примере идет второй.
Источник: Mundo Deportivo