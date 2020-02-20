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Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

20 февраля 2020, 19:18
7

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт охарактеризовал своего нового партнера – Лионеля Месси. Датчанин перешел в стан каталонцев из «Леганеса».

«Месси – лучший игрок всех времен. Рад, что смогу играть вместе с ним», – приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

  • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
  • «Барселона» в Примере идет второй.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Дания. Суперлига Барселона Месси Лионель Брейтуэйт Мартин
Комментарии (7)
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Павел Буре
1582216271
прогиб зафиксирован.
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giluxa1963
1582216361
ну лизнул так лизнул
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NEONFOL
1582216793
язык шершавый
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Cules2013
1582216961
ребят, вы хоть чуток креативьте, а то, как клоны повторяете одну и ту же фразу
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PFC CSKA MOSCOW
1582227949
Ну началоооось
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Proker
1582229395
Слава короля,типа так? новый лизун как динарка
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Dizayner
1582266321
ну ну, флаг те в руки)) что-то как ни крути, оч сомнительный трансфер, ну типа прошлогоднего боатенга
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