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    Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

    Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт охарактеризовал своего нового партнера – Лионеля Месси. Датчанин перешел в стан каталонцев из «Леганеса».

    «Месси – лучший игрок всех времен. Рад, что смогу играть вместе с ним», – приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

    • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
    • «Барселона» в Примере идет второй.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9344

      Cules2013 52 минуты назад

      ребят, вы хоть чуток креативьте, а то, как клоны повторяете одну и ту же фразу

      2
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      Рейтинг: +311

      NEONFOL 55 минут назад

      язык шершавый

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1724

      giluxa1963 1 час назад

      ну лизнул так лизнул

      3
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      Рейтинг: +1266

      Павел Буре 1 час назад

      прогиб зафиксирован.

      3
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