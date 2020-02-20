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    Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

    Форвард Мартин Брайтвайт прокомментировал свой переход из «Леганеса» в «Барселону».

    «Я очень взволнован, ведь это – мечта. Любой, кто играет в футбол, хочет играть в «Барселоне». Моя цель – выигрывать титулы. «Барса» – клуб, где от тебя многого ждут, где испытываешь давление.

    Я техничный, быстрый, физически сильный, умный игрок. Стараюсь с каждым днем улучшать свои навыки. Главная цель – забить много голов, и я надеюсь, что забью их», – сказал Брайтвайт в интервью пресс-службе каталонского клуба, передает Mundo Deportivo.

    • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

    Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1493

      Dizayner 40 минут назад

      таких как ты барсе впаривали вагон плюс маленькую тележку, так что меньше чеши языком))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37392

      portero 1 час назад

      языком ты понятно всё уже выиграл, но скорее всего лавку будешь полировать после двух трех игр.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Авек плезир 1 час назад

      Техничный, умный, быстрый футболист, который не смог заиграть даже в Мидлсбро, который тогда играл в чемпионшипе

      4
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    • ...
      Рейтинг: +9845

      KLIM777 1 час назад

      ахахаха норм чешет))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      kommy 1 час назад

      А главное - скромный)))

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