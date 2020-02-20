Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

Форвард Мартин Брайтвайт прокомментировал свой переход из «Леганеса» в «Барселону».

«Я очень взволнован, ведь это – мечта. Любой, кто играет в футбол, хочет играть в «Барселоне». Моя цель – выигрывать титулы. «Барса» – клуб, где от тебя многого ждут, где испытываешь давление.

Я техничный, быстрый, физически сильный, умный игрок. Стараюсь с каждым днем улучшать свои навыки. Главная цель – забить много голов, и я надеюсь, что забью их», – сказал Брайтвайт в интервью пресс-службе каталонского клуба, передает Mundo Deportivo.

Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов