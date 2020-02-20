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  • Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

20 февраля 2020, 17:31
10

Форвард Мартин Брайтвайт прокомментировал свой переход из «Леганеса» в «Барселону».

«Я очень взволнован, ведь это – мечта. Любой, кто играет в футбол, хочет играть в «Барселоне». Моя цель – выигрывать титулы. «Барса» – клуб, где от тебя многого ждут, где испытываешь давление.

Я техничный, быстрый, физически сильный, умный игрок. Стараюсь с каждым днем улучшать свои навыки. Главная цель – забить много голов, и я надеюсь, что забью их», – сказал Брайтвайт в интервью пресс-службе каталонского клуба, передает Mundo Deportivo.

  • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Леганес Брейтуэйт Мартин
Комментарии (10)
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kommy
1582209291
А главное - скромный)))
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Авек плезир
1582209986
Техничный, умный, быстрый футболист, который не смог заиграть даже в Мидлсбро, который тогда играл в чемпионшипе
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portero
1582210444
языком ты понятно всё уже выиграл, но скорее всего лавку будешь полировать после двух трех игр.
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Dizayner
1582211676
таких как ты барсе впаривали вагон плюс маленькую тележку, так что меньше чеши языком))
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Hektor 84
1582214545
Ну вот и звезда подъехала!!! Теперь всех порвет!
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American-Patriot
1582216631
А мне нравится его откровение - я узнаю себя)))
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Artemka444
1582223100
теперь каждый может поныть и ему разрешат купить игрока!!!!
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koli4ka
1582227171
этот новичок внешне на Майкла Джексона канает,если ещё и играть так будет,как Майкл пел...цены ему не сложат.
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Proker
1582230072
Шлуху напоминает,умею все:0)
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Migele
1582267956
Абсолютно непонятный трансфер: при наличии талантливой молодежи (в чем я абсолютно не сомневаюсь) баски покупают зрелого вингера предпоследней команды ЛаЛиги с невпечатляющей статистикой...
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