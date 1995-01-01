Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

    «Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.

    Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.

    Датчанин подписал контракт с клубом на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
    • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
    • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1246

      x-x-x-x-x 15 минут назад

      Игрок который с отступными только 18 стоит а тут 300. За 300 можно всю барсу брат)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      Fetax 30 минут назад

      Этo oтступные, не тупите)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Ляба 1 час назад

      Мне кажется каталонцы мутят с бабками, что то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9837

      KLIM777 1 час назад

      Это что за чепуха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2137

      SarJr 1 час назад

      Ну чтоб уж точно никто не купил. Ахренеть, за бревно 300 млн. Прям как асенсио

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      OBOLEV > SarJr 5 минут назад

      грубо но смешно )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru