Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

«Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.

Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Датчанин подписал контракт с клубом на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.