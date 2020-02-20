Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

«Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.

Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Датчанин подписал контракт с клубом на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле .

и . Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.