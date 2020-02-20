Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

«Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.
Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.
Датчанин подписал контракт с клубом на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
- В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
- В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
- Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
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Источник: Официальный сайт «Барселоны»