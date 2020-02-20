Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

20 февраля 2020, 13:30
9

«Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.

Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Датчанин подписал контракт с клубом на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
  • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
  • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Леганес Брейтуэйт Мартин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Saracen Jr
1582195376
Ну чтоб уж точно никто не купил. Ахренеть, за бревно 300 млн. Прям как асенсио
Ответить
Ляба
1582197349
Мне кажется каталонцы мутят с бабками, что то
Ответить
x-x-x-x-x
1582200326
Игрок который с отступными только 18 стоит а тут 300. За 300 можно всю барсу брат)))
Ответить
vladimir-7
1582211113
Что-то с деньгами намутили, что сами не разберутся.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+