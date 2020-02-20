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  • Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

20 февраля 2020, 18:09
4

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о переходе форварда Мартина Брайтвайта прокомментировал свой переход из «Леганеса» в каталонский клуб.

«Не согласен с этим решением, не понимаю этой покупки. Мне она не нравится по двум причинам. Во-первых, «Барселона» его подписала вне рамок трансферного окна. Во-вторых, надо было взять игрока из академии.

У команды виден прогресс. Не вижу весомых причин покупать форварда. При всем уважении, я сомневаюсь, что Брайтвайт тот игрок, который сейчас нужен «Барселоне», – сказал Ривалдо.

  • Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Брейтуэйт Мартин
Комментарии (4)
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Dizayner
1582215515
ну ты как мальчик наивный ей-богу))) ты что ничего не знаешь про откаты?)) об этом кричало полмира, а боги маркетинга все равно купили игрока, спрашивается, зачем. неужели в академии сильнейшего клуба в мире не нашлось нападающего до конца сезона, вроде ансу фати? ведь есть же, но игрока покупают за приличные деньги
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Cules2013
1582217224
мда, странный трансфер. Видимо Рэя Маная мы на поле не увидим в ближайшее время.
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Иван_Невский
1582217510
а кто получил бонусы за этот трансфер, ребятки тоже денег хотели , конечно это для них важнее, а не игрок .
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Fin035
1582292197
Странная трансферная политика Барселоны по моему уже сегодня никого не удивляет! Кого бы не покупала Барса, все эти игроки либо сидят на лавке, либо сдаются в аренду, либо перепродаются дальше! Все эти махинации привели клуб к тому, что Барса уже с трудом доходит до 1/4 в ЛЧ. Одним словом -позор! Даже Ривалддо уже не смог не высказаться! Спрашивается, зачем тогда молодым талантам идти в Барселону, если их там ожидает очень грустное будущее, либо продажа, либо аренда! Вывод один, Месси уйдет, и конец клубу!
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