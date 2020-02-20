Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о переходе форварда Мартина Брайтвайта прокомментировал свой переход из «Леганеса» в каталонский клуб.

«Не согласен с этим решением, не понимаю этой покупки. Мне она не нравится по двум причинам. Во-первых, «Барселона» его подписала вне рамок трансферного окна. Во-вторых, надо было взять игрока из академии.

У команды виден прогресс. Не вижу весомых причин покупать форварда. При всем уважении, я сомневаюсь, что Брайтвайт тот игрок, который сейчас нужен «Барселоне», – сказал Ривалдо.

Датчанин подписал контракт с «Барселоной» на оставшуюся часть сезона и еще на четыре года – до 30 июня 2024 года. Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов