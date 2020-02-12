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    The Sun: «Барселона» надеется купить Мартинеса зимой

    «Барселона» возобновила интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу после травмы вингера Усмана Дембеле.

    Каталонцы планируют получить специальное разрешение лиги на оформление трансфера, сообщает The Sun.

    • На Мартинеса также претендуют «МЮ» и «Челси», которые хотят подписать аргентинца летом.
    • Отступные за форварда составляют 111 миллионов евро.
    • Ранее также сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны мадридского «Реала».

    ESPN: Лаутаро Мартинес намерен перейти в «Барселону», а не в «Манчестер Юнайтед»

    Источник: The Sun

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    12.02.2020 14:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Hektor 84 13 февраля, 00:32

      Вроде бы регламент позволяет купить только во внутреннем чемпионате

      0
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      Рейтинг: +9264

      Cules2013 12 февраля, 19:27

      Какой зимой? Я не вкупил шота))) ТО закрыто, можно докупить только игрока из Испании, либо свободного агента. Не верю, что сделают такое жирное исключение. Тогда это нужно внести как поправку в регламент Лиги, чтобы было честно, и все остальные в такой же ситуации тоже смогли ею воспользоваться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1399

      sir_Alex 12 февраля, 16:18

      Верить The Sun противопоказано

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