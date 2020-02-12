The Sun: «Барселона» надеется купить Мартинеса зимой

«Барселона» возобновила интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу после травмы вингера Усмана Дембеле.
Каталонцы планируют получить специальное разрешение лиги на оформление трансфера, сообщает The Sun.
- На Мартинеса также претендуют «МЮ» и «Челси», которые хотят подписать аргентинца летом.
- Отступные за форварда составляют 111 миллионов евро.
- Ранее также сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны мадридского «Реала».
ESPN: Лаутаро Мартинес намерен перейти в «Барселону», а не в «Манчестер Юнайтед»
Источник: The Sun