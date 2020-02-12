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The Sun: «Барселона» надеется купить Мартинеса зимой

12 февраля 2020, 14:58
3

«Барселона» возобновила интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу после травмы вингера Усмана Дембеле.

Каталонцы планируют получить специальное разрешение лиги на оформление трансфера, сообщает The Sun.

  • На Мартинеса также претендуют «МЮ» и «Челси», которые хотят подписать аргентинца летом.
  • Отступные за форварда составляют 111 миллионов евро.
  • Ранее также сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны мадридского «Реала».

ESPN: Лаутаро Мартинес намерен перейти в «Барселону», а не в «Манчестер Юнайтед»

Источник: The Sun
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Дембеле Усман Мартинес Лаутаро
Комментарии (3)
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sir_Alex
1581513539
Верить The Sun противопоказано
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Cules2013
1581524821
Какой зимой? Я не вкупил шота))) ТО закрыто, можно докупить только игрока из Испании, либо свободного агента. Не верю, что сделают такое жирное исключение. Тогда это нужно внести как поправку в регламент Лиги, чтобы было честно, и все остальные в такой же ситуации тоже смогли ею воспользоваться.
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Hektor 84
1581543137
Вроде бы регламент позволяет купить только во внутреннем чемпионате
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