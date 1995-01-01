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    Sport.es: «Реал» поспорит с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

    «Реал» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Sport.es.

    По информации источника, мадридский клуб намерен составить конкуренцию «Барселоне» в борьбе за 22-летнего аргентинца.

    При этом «Интер» хочет продлить контракт с одним из своих лидеров.

    • Сумма отступных в соглашении Мартинеса составляет 111 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард забил 14 голов и сделал три ассиста в 23 матчах.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: -120

      BARCLAYS_APL 5 минут назад

      Лучше в Реал Барса с Месси любого нападающего и испортят и игнорировать будут и в конце выгонят испортят ему и жизнь и карьеру

      0
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      Рейтинг: +1618

      koli4ka 31 минуту назад

      думается мне,что в этом споре последнее и убедительное слово будет за земляком Лаутаро,ну знамо дело, за Леонидом Ивановичем Месси...

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