Sport.es: «Реал» поспорит с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

Лучше в Реал Барса с Месси любого нападающего и испортят и игнорировать будут и в конце выгонят испортят ему и жизнь и карьеру
«Реал» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Sport.es.
По информации источника, мадридский клуб намерен составить конкуренцию «Барселоне» в борьбе за 22-летнего аргентинца.
При этом «Интер» хочет продлить контракт с одним из своих лидеров.
- Сумма отступных в соглашении Мартинеса составляет 111 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард забил 14 голов и сделал три ассиста в 23 матчах.