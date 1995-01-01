Sport.es: «Реал» поспорит с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Sport.es.

По информации источника, мадридский клуб намерен составить конкуренцию «Барселоне» в борьбе за 22-летнего аргентинца.

При этом «Интер» хочет продлить контракт с одним из своих лидеров.