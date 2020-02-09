Слуцкий: «Надеюсь, у Бакаева ничего серьезного. Он сто процентов боевая единица»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча против юрмальского «Спартака». Клуб из Казани победил со счетом 4:1, дубль оформил Солтмурад Бакаев.

— По прошлому матчу вы сказали, что счет не соответствовал игре. Сегодня соответствует?

— Сегодня тоже нет. Мы должны были выигрывать гораздо крупнее.

— Нет огорчения, что в концовке пропустили с пенальти?

— Нет, это не главное. Главное было не получить травму. Было большое количество стыков и было обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда ты имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев ее получил, но надеюсь, что ничего серьезного.

— Как оцените его игру на сборе в целом и сегодня?

— Сегодня понятно, что сыграл в районе 20 минут, забил два мяча, причем оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьезная конкуренция за место в составе во фланговых зонах.

Товарищеский матч. Дубль Бакаева помог «Рубину» разгромить юрмальский «Спартак»