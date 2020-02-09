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  • Слуцкий: «Надеюсь, у Бакаева ничего серьезного. Он сто процентов боевая единица»

Слуцкий: «Надеюсь, у Бакаева ничего серьезного. Он сто процентов боевая единица»

9 февраля 2020, 14:50
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча против юрмальского «Спартака». Клуб из Казани победил со счетом 4:1, дубль оформил Солтмурад Бакаев.

— По прошлому матчу вы сказали, что счет не соответствовал игре. Сегодня соответствует?

— Сегодня тоже нет. Мы должны были выигрывать гораздо крупнее.

— Нет огорчения, что в концовке пропустили с пенальти?

— Нет, это не главное. Главное было не получить травму. Было большое количество стыков и было обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда ты имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев ее получил, но надеюсь, что ничего серьезного.

— Как оцените его игру на сборе в целом и сегодня?

— Сегодня понятно, что сыграл в районе 20 минут, забил два мяча, причем оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьезная конкуренция за место в составе во фланговых зонах.

Товарищеский матч. Дубль Бакаева помог «Рубину» разгромить юрмальский «Спартак»

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Бакаев Солтмурад Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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mutabor0992
1581255179
Унтер-офицер Бегемотов вы уже не в цдка...Изъясняйтесь на гражданском!
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zigbert
1581266613
Юрмальский Спартак конечно не показатель. Хотя победа крупная и это всегда приятно.
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